Operativo de vacunación y castración: cronograma semanal de Zoonosis

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad el cronograma de actividades programadas para los próximos días, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud animal y pública.
En este marco, se desarrollarán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos sectores de la ciudad, acercando estos servicios a los vecinos.
Miércoles 18
Quirófano móvil – 8:00 hs.
Avda. Flor del Pago 1111
Barrio Campo Verde
Jueves 19
Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Calle Palpalá Manzana 733 Lote 3
Barrio Alto Comedero
Viernes 20
Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Baldi esquina La Rioja
Barrio Cuyaya
Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.
