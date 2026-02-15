Noticias de Jujuy

Operativo de vacunación y castración: cronograma semanal de Zoonosis

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad el cronograma de actividades programadas para los próximos días, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud animal y pública.

En este marco, se desarrollarán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos sectores de la ciudad, acercando estos servicios a los vecinos.

Miércoles 18
Quirófano móvil – 8:00 hs.
Avda. Flor del Pago 1111
Barrio Campo Verde

Jueves 19
Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Calle Palpalá Manzana 733 Lote 3
Barrio Alto Comedero

Viernes 20
Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Baldi esquina La Rioja
Barrio Cuyaya

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.

También podría interesarte
Jujuy

Se realizó la segunda Jornada de Prevención y Salud Mental para comerciantes de la…

Jujuy

El municipio licitó la compra de dos motoniveladoras para reforzar el mantenimiento…

Jujuy

Salud pública. Jujuy concretó el operativo de donación número 14 en el Pablo Soria

Jujuy

Salud infantil. Cáncer infantil: diagnóstico temprano y trabajo en equipo marcan la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.