Fortalecimiento Económico. Desarrollo Humano fortalece a emprendedores con capacitación en todo Jujuy

Estas propuestas llegaron a Fraile Pintado, San Salvador de Jujuy, Puesto Viejo, Santa Catalina, La Mendieta, Volcán y Mina Pirquitas, ratificando una política pública con presencia territorial y enfoque inclusivo.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, continúa realizando acciones concretas para fortalecer el entramado emprendedor en Jujuy, mediante capacitaciones y herramientas orientadas al desarrollo productivo local.

Se realizaron los talleres “Cómo calcular costos, precios y punto de equilibrio”, una propuesta clave para que emprendedores y emprendedoras incorporen conocimientos estratégicos que les permitan mejorar la gestión de sus proyectos, optimizar sus ventas y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Por otra parte, la Coordinación de Economía Comunitaria, llevó adelante talleres de elaboración de huevos de Pascua, destinados a jóvenes y adultos con discapacidad, personas mayores y emprendedores de diversas localidades.

A su vez, se concretó talleres de reciclado con técnica de termofusión y Eco Print, promoviendo la sustentabilidad, la reutilización de materiales y el surgimiento de nuevas unidades productivas.