La Feria Campesina Pucará llega con productos regionales al Centro Cultural Manuel Belgrano

Una nueva edición de la Feria Campesina Pucará se realizará los días 16 y 17 de abril en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación), ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos regionales provenientes de las cuatro regiones de la provincia.

Organizada por el Movimiento Campesino Indígena Pucará, la propuesta reunirá a productores locales que pondrán a la venta artesanías, frutas, verduras, alimentos elaborados y otros productos de la economía regional, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la producción local.

La feria se desarrollará en el horario de 8 a 20 horas y contará con la participación de emprendedores y familias campesinas que trabajan día a día en el desarrollo de sus comunidades, acercando productos frescos y de calidad directamente al consumidor.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que impulsan la economía social, generan espacios de encuentro y revalorizan el trabajo de los productores de toda la provincia.