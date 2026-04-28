Políticas Públicas. Desarrollo Humano y Perico fortalecen la atención a personas mayores

La ministra Marta Russo y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco acordaron avanzar en una agenda conjunta priorizando la refacción y finalización de espacios en la Residencia de Larga Estadía Virgen del Carmen.

La ministra de Desarrollo Humano Marta Russo Arriola y el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, mantuvieron una reunión con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al fortalecimiento de políticas públicas destinadas a personas mayores.

Durante el encuentro se priorizó la refacción de espacios en la Residencia de Larga Estadía Virgen del Carmen, considerada una intervención estratégica para mejorar la capacidad de atención y las condiciones edilicias. En este marco, se definió una hoja de ruta preliminar que contempla la articulación entre el municipio y el Ministerio, con asignación de responsabilidades operativas para optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución.

Asimismo, se avanzó en la evaluación de presupuestos y aspectos logísticos, estableciendo una próxima instancia técnica con el objetivo de iniciar las acciones en el corto plazo.

El intendente Ficoseco expresó que “ agradecemos la reunión con la ministra, y el compromiso hacia las personas mayores. Iniciaremos con la refacción de la Residencia de Larga Estadía, una obra muy esperada, esto será un trabajo articulado donde el Estado Provincial y el Estado Municipal, participarán articulando recursos”.

Participaron también la directora y la subdirectora de Administración del Ministerio de Desarrollo Humano, Daniela Fernández y Leila Rivera, respectivamente, junto a la coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores, Silvia Factori y el equipo técnico del municipio de Perico.