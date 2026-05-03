Inversión. Sadir entregó equipamiento por más de $700 millones para fortalecer la Atención Primaria de la Salud en Jujuy

La entrega incluye ecógrafos de alta complejidad, equipamiento médico, mobiliario y herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad operativa y la calidad de atención en el primer nivel.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer los establecimientos de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia, en el marco de una inversión superior a los 700 millones de pesos. El acto tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio de Salud.

“Podemos concretar una entrega muy importante, con equipamiento por más de 700 millones de pesos, para que los equipos de Atención Primaria puedan dar respuesta a las necesidades de la comunidad”, expresó el mandatario provincial.

A partir de Fondos SUMAR, Jujuy, a través del Ministerio de Salud, gestionó la compra y entrega de ecógrafos de alta complejidad para los servicios de Diagnóstico por Imágenes de los principales Nodos de la capital jujeña y CAPS de las diferentes regiones, junto a equipamiento, insumos, mobiliario y elementos requeridos para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la prevención, el diagnóstico temprano y la seguridad en cada asistencia.

En ese marco, Sadir remarcó el valor del trabajo territorial: “la Atención Primaria es un trabajo de mucha dedicación, donde se conoce a cada vecino en su territorio. Este equipamiento es una herramienta para mejorar la calidad de atención y la salud de nuestra gente”. Asimismo, subrayó que la inversión “ratifica el compromiso con la salud pública como política de Estado”.

Por su parte, el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, calificó la entrega como “histórica” y destacó la decisión de priorizar el primer nivel. “Es una inversión muy importante que nos permite llegar a todos los puestos de la provincia, fortaleciendo la Atención Primaria con las herramientas necesarias para el trabajo diario”, indicó.

Además, señaló que “la Atención Primaria es el pilar del sistema, basada en la prevención, la promoción de la salud y la búsqueda activa en territorio, lo que permite atender a tiempo y evitar complicaciones”.

Entre el equipamiento distribuido a todas las regiones sanitarias se encuentran: tensiómetros adulto y pediátrico; oxímetros adulto y pediátrico; termómetros; termómetros infrarrojos; saturómetros; otoscopios; glucómetros; balanzas digitales; balanzas pediátricas; conservadoras; equipos de curación; cintas métricas para peso corporal e IMC; camillas ginecológicas; camillas para consultorio; camillas pediátricas; cintas de circunferencia abdominal; balanzas de pie portátil; tubos de oxígeno; termómetros digitales para heladera; tijeras; manómetros con flujómetro; collares cervicales adultos y pediátricos; nebulizadores; estufas de esterilización; doppler fetales; lámparas ginecológicas; carros de curación; tablas de inmovilización; sillas de ruedas; estetoscopios; cajas para pequeñas cirugías; cintas antropométricas pediátricas; sillones odontológicos; termos de vacunas; entre otros insumos esenciales.

Asimismo, se efectuó la entrega de computadoras; impresoras; cámaras web; gazebos; sillas; estanterías; aires acondicionados; contenedores de residuos patógenos; mochilas; armarios; escritorios; heladeras; estufas; ventiladores; cocinas; vitrinas; matafuegos; tanques para reserva de agua.

El equipamiento está destinado a: