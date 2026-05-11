Gestión. Sadir entregó equipos informáticos para fortalecer la asistencia social en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de 54 computadoras destinadas a la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano.

El gobernador Carlos Sadir junto a la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, encabezó la entrega de 54 computadoras completas destinadas a la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, con el objetivo de optimizar la atención a la comunidad y fortalecer los procesos administrativos del área.

En ese marco, Sadir destacó que esta entrega forma parte de un plan integral de incorporación de equipamiento tecnológico para distintas áreas del Gobierno de Jujuy. “Hoy estamos poniendo a disposición 54 equipos para el trabajo diario de esta área, en el marco de la provisión de más de 200 computadoras para este ministerio y también para otros organismos del Estado”, expresó.

Asimismo, remarcó que la iniciativa se enmarca en las políticas de modernización que impulsa la Provincia, orientadas a agilizar procesos, mejorar la calidad de atención y avanzar hacia la digitalización total de la administración pública.

“La idea es democratizar y despapelizar. Esto significa economía en insumos, pero también una mejor atención para todos los vecinos. Además, permite un mejor manejo de datos, estadísticas e informes, algo fundamental en áreas tan sensibles como Desarrollo Humano”, afirmó el mandatario.

En esa línea, indicó que el Gobierno provincial ya implementa el expediente electrónico y trabaja para alcanzar el objetivo de “papel cero”. “Desde enero, todos los expedientes que se tramitan en Casa de Gobierno se realizan vía web. Ojalá podamos completar este proceso durante este año y que a partir de 2027 todo sea digital”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Marta Russo Arriola valoró la incorporación del nuevo equipamiento y subrayó su importancia para fortalecer el trabajo territorial y la atención de situaciones de vulnerabilidad social.

“Es una herramienta fundamental para mejorar el servicio a la ciudadanía. Los equipos vienen trabajando permanentemente en el seguimiento de cada situación social y esta entrega permitirá agilizar aún más los procesos”, señaló.

Finalmente, explicó que la distribución de equipamiento continuará en las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, incluyendo las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia, Desarrollo Integral y otras dependencias, de acuerdo a un relevamiento previo de necesidades realizado en cada sector.