Prórroga de presentación de expresiones de interés: selección de firmas consultoras

Las expresiones de interés se recibirán hasta el 20 de mayo de 2026 a las 13:00 horas.

La Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy – República Argentina, anuncia la PRÓRROGA de la presentación de las Expresiones de Interés por las firmas consultoras interesadas en participar para conformar la Lista Corta para la realización del “Proyecto básico consolidado para la obra: Ruta Provincial N° 1 – Tramo: empalme RN N° 34 (San Pedro) – empalme RN N° 34 (Norte de Caimancito) / ESIAS”.

El trabajo comprende la optimización del diseño geométrico, capacidad estructural, funcionamiento hidráulico, seguridad vial y el estudio de impacto ambiental y social (EsIAS). El proceso se realizará mediante el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) bajo regulaciones del Banco Mundial.

Las firmas interesadas deberán acreditar experiencia en la elaboración de proyectos ejecutivos de obras de similar envergadura y naturaleza en los últimos diez años. La documentación completa, incluyendo la solicitud y sus Términos de Referencia, se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1fJzUAg3k1WDIPO6-NqzzApkDMHMrSn2R

Por dudas o consultas, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico [email protected].

Por último, se informa que las expresiones de interés se recibirán hasta el 20 de mayo de 2026 a las 13:00 horas por el correo mencionado y/o en el domicilio de la Secretaría, sito en calle República del Líbano N° 226, 1° piso, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy.