Bosques nativos y cambio climático. Jujuy fortalece la agenda forestal y climática del programa REDD+

Ambiente encabezó una jornada institucional y técnica para evaluar avances del Programa Pago por Resultados y consolidar nuevas acciones de conservación y manejo sostenible de bosques nativos.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy llevó adelante una reunión institucional y técnica en el marco del Proyecto Pago por Resultados (PPR – REDD+), con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas vinculadas a la conservación de bosques nativos y la reducción de emisiones derivadas de la deforestación.

Jujuy fortalece la agenda forestal y climática del programa REDD+ 2

Presidió la actividad el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Ministerio de Producción, de la Secretaría de Pueblos Indígenas y equipos provinciales.

La jornada incluyó un espacio de intercambio institucional sobre el estado actual del programa en Jujuy, donde se analizaron avances, desafíos y perspectivas de implementación de las distintas líneas de intervención territorial que se ejecutan en la provincia.

Durante el encuentro técnico ampliado se revisaron los avances de los Planes Integrales Comunitarios (PIC), los proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y la planificación de cuencas forestales, además de debatirse estrategias de fortalecimiento institucional, financiamiento, gobernanza y articulación territorial.

Asimismo, se presentó el estado de avance del Plan de Inversión de la Cuenca Forestal Caimancito, elaborado participativamente por el INTA junto al Comité de Cuenca. El documento contempla el diagnóstico integral del territorio, el desarrollo del acta de gobernanza y la identificación de desafíos vinculados al control forestal, la incorporación tecnológica, el financiamiento y el fortalecimiento de la cadena de valor forestal.

En ese sentido, se trabajó sobre cinco ejes estratégicos orientados a consolidar el desarrollo forestal sostenible en la provincia: fortalecimiento institucional, apoyo a la actividad forestal primaria, desarrollo tecnológico, mejora de mercados y comercialización, y manejo sostenible de los bosques nativos.

El Proyecto Pago por Resultados de Argentina forma parte del mecanismo internacional REDD+, financiado por el Fondo Verde para el Clima, que reconoció al país por la reducción verificada de emisiones generadas por deforestación y degradación forestal. Su implementación alcanza a 19 provincias con bosques nativos y promueve acciones de conservación, manejo sostenible y fortalecimiento comunitario en los territorios forestales.

Estuvieron además en la reunión la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodriguez; el Coordinador General del Proyecto Pago por Resultados y representante en Argentina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Francisco Yofre, junto a la Asistente Técnica Forestal, Sabrina Vaccaro (FAO); la Secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz y equipo técnico; el Responsable Regional de Extensión N° 1 de la Dirección de Bosques Nativos de la Subsecretaria de Ambiente de Nación, Christian Campos; el Directo del INTA Yuto y equipo técnico, Matías Rodríguez y Ezequiel Balducci; el director de bosques de la provincia, Roberto Quintana; y el Director Provincial de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco.