Epidemiología. Jujuy optimiza la estrategia territorial para la prevención de chikungunya

A través de los equipos de Salud, continúan los operativos de descacharrado y control de vectores en distintos puntos de la provincia.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de la población, el Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Salud, continúa con la estrategia territorial integral para la prevención de fiebre chikungunya, dengue y otras infecciones cuyo vector es el mosquito Aedes Aegypti.

En ese sentido, los equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud y de los diferentes hospitales, junto a los municipios y con el aporte del área nacional de Vectores llevan adelante las acciones de control de foco y descacharrado, reiterando de manera permanente a las familias las medidas de cuidado fundamentales como uso de repelente mientras se cumple con la búsqueda activa de cuadros febriles para abordaje y seguimiento inmediatos.

La Dirección General de Epidemiología, informa que la provincia registra a la fecha un total de 119 casos de fiebre chikungunya mientras se evalúan 42 en carácter de probables y 85 probables por nexo epidemiológico. En tanto, no se registran personas internadas por chikungunya en Jujuy.

La situación en la provincia durante la presente temporada da cuenta que las personas con diagnóstico positivo de fiebre chikungunya presentan cuadros con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En todos los casos, cuentan con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes.

Respecto a dengue, la provincia registra 1 caso positivo localizado en Perico en la presente temporada, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia.

El último reporte da cuenta de la siguiente situación epidemiológica en Jujuy:

• San Pedro: 51 casos confirmados

• Aguas Calientes: 32 casos confirmados

• Caimancito: 8 casos confirmados

• Libertador General San Martín: 7 casos confirmados

• Perico: 7 casos confirmados

• San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados

• Palma Sola: 2 casos confirmados

• Calilegua: 1 caso confirmado

• Santa Clara: 1 caso confirmado

• Vinalito: 1 caso confirmado

• Yuto: 1 caso confirmado

• Pampa Blanca: 1 caso confirmado

• Rodeito: 1 caso confirmado

El vector que transmite estas infecciones es el mosquito Aedes Aegypti, cuyo ciclo de vida se desarrolla en el entorno humano. Para evitar que este insecto se críe en nuestra casa es fundamental eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua como latas, botellas o baldes porque esos elementos sirven como criaderos; también se debe cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, lavar con cepillo y mantener con tapa los recipientes donde reserva agua y desmalezar patios y terrenos de manera frecuente.

Para prevenir las picaduras, se recomienda usar repelente siguiendo las indicaciones de cada producto, especialmente en personas gestantes; además, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Los repelentes ambientales como tabletas o espirales sirven para reforzar el cuidado dentro del hogar.

De acuerdo al análisis de casos en Jujuy, la mayoría de las personas con chikungunya presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre.

Ante estos síntomas, es importante realizar la consulta de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano al domicilio o de manera virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/