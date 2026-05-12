La comisión de Asuntos Sociales ingresó en la etapa final del tratamiento del proyecto de Ley Provincial de Juventudes

La Comisión de Asuntos Sociales cerró la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley Provincial de Juventudes y se encamina a la presentación del primer borrador definitivo el próximo martes, instancia en la que dará inicio al debate general de la iniciativa.

La reunión se desarrolló en el salón «Dr. Manuel Padilla» y reunió a los legisladores de la comisión con el autor del proyecto, el diputado Martín Fellner, para revisar los últimos aportes incorporados al texto.

La presidenta de la comisión, María Laura Tomé Gámez, explicó que el encuentro permitió realizar un cierre metodológico del proceso de consultas y destacó la participación de la DiPEC, las juventudes partidarias, los sectores universitarios y las organizaciones invitadas. Entre los ejes que concentraron mayor discusión, identificó el acceso a la vivienda y la continuidad del observatorio como herramienta para orientar las políticas públicas dirigidas a las juventudes. Confirmó que el próximo martes se presentará el primer borrador.

La legisladora subrayó el carácter plural de la convocatoria, que incluyó a representantes de la Juventud del PJ, de La Libertad Avanza y de la Izquierda, este último con observaciones vinculadas al enfoque institucional de la futura normativa, en particular a la necesidad de dotarla de un carácter transversal y no centrarla en una única dirección o secretaría. En esa línea, sostuvo que el abordaje del proyecto requiere una mirada interdisciplinaria.

Por su parte, el diputado Martín Fellner, autor del proyecto, repasó el nivel de participación alcanzado durante las últimas semanas, con aportes de jóvenes de distintas localidades, sectores empresariales, sindicales, universidades y organizaciones sociales, además de las reuniones recientes con dirigentes territoriales del peronismo. Sostuvo que la iniciativa constituye una deuda pendiente de la provincia con las y los jóvenes de Jujuy y consideró que ya cuenta con los aportes y la discusión suficientes para que pueda emitirse dictamen.

La próxima instancia de tratamiento será la Comisión de Legislación General, donde continuará el análisis parlamentario antes de la llegada del proyecto al recinto.

En paralelo, la Comisión comenzó a delinear una nueva agenda de trabajo orientada a la elaboración de un programa destinado a personas próximas a jubilarse, para lo cual ya fueron identificadas las instituciones que serán convocadas a aportar información, herramientas y experiencias.

«La cuestión de la juventud es transversal y no es una cuestión de futuro, los jóvenes son el presente», concluyó Tomé Gámez.