Alberto Bernis participó de los actos centrales en conmemoración de la Revolución de Mayo y de la fundación de San Pedro

En el marco de los 216 años de la Revolución de Mayo y de los 143 años de la fundación de San Pedro, el vicegobernador, Alberto Bernis, participó junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, de los actos centrales realizados en esa ciudad.

También estuvieron presentes los diputados Mario Fiad, y los diputados Federico Manente, Iván Poncio y Gisel Bravo.

Al respecto, el gobernador señaló la ciudad de San Pedro crece, la veo muy linda. Viene creciendo muchísimo y trabajando mucho junto al intendente en la concreción de obras y servicios para la ciudad.

Por su parte, Bernis destacó participar este 25 de mayo acá en la ciudad de San Pedro, que hoy también cumple años, nos lleva a asumir con mayor responsabilidad el rol que cumplimos cada uno en nuestras tareas. Asimismo, remarcó debemos seguir el ejemplo del General Manuel Belgrano, quien dejó mucho para lograr la independencia de nuestro país a través de diversas batallas, especialmente acá, con el Ejército del Norte.

Del mismo modo, pidió al pueblo de San Pedro sostener la fe y la esperanza, al destacar es un pueblo pujante, y siempre lo fue. San Pedro llegó a ser una de las principales ciudades de la provincia, incluso con más movimiento económico y productivo que la capital, sustentado principalmente en la actividad azucarera, además de otros cultivos, la actividad forestal y la producción de frutas y verduras. San Pedro de Jujuy es una ciudad que tiene que seguir adelante, no solamente con obras públicas y mejores servicios, sino también con proyectos productivos que generen mano de obra y permitan que la gente viva mejor.

De igual manera, la legisladora Gisel Bravo remarcó hoy se vivió un día de fiesta, un día patrio, donde es importante pensar qué necesita la ciudad y la provincia para seguir creciendo. Debemos trabajar en comunión y en comunidad, porque el diálogo es la base para el crecimiento de los pueblos.

En la misma línea, destacó la presencia de funcionarios y legisladores provinciales, al subrayar uno de los objetivos que tenemos como gobierno es descentralizar, tener presencia en el territorio y estar cerca de la gente, porque es la única forma de solucionar realmente los problemas. Para finalizar, expresó todavía tenemos mucho para hacer. Se ha hecho muchísimo, pero debemos seguir trabajando para que todos nuestros vecinos vivan bien.

Por su parte, el intendente local, Julio Bravo, puntualizó es un doble festejo en San Pedro: por un lado los 143 años de la fundación de nuestra ciudad y, por otro, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. También sostuvo los argentinos estamos viviendo momentos difíciles desde el punto de vista socioeconómico, pero quienes gobernamos tenemos la obligación de dar esperanza a nuestra gente, de convocar a trabajar juntos de manera solidaria y de privilegiar el diálogo por sobre la violencia y el agravio que muchas veces se escucha.

Finalmente, dijo hay que seguir teniendo esperanza, atravesar este momento difícil y continuar ayudándonos y trabajando solidariamente para que nuestra comunidad viva un poco mejor.