El vicegobernador Alberto Bernis acompañó al pueblo de Fraile Pintado en sus fiestas patronales

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, acompañó a la comunidad de Fraile Pintado durante las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, María Auxiliadora y el patrono parroquial San Juan Evangelista, junto al gobernador Carlos Sadir y al intendente local, José Mario Cardozo.

También estuvieron presentes ministros del Poder Ejecutivo provincial, funcionarios municipales e intendentes de la región, además de los legisladores provinciales Santiago Jubert, Miriam Burgos, Ramón Neyra, Claudia Sánchez Cantaberta y María Alejandra Mollón.

Las actividades comenzaron con el acto protocolar desarrollado en la plaza central de la ciudad, donde se dieron cita banderas de ceremonia de instituciones educativas, fuerzas provinciales, agrupaciones gauchas y organizaciones de la sociedad civil. Luego del izamiento de la Bandera Nacional, encabezado por las autoridades provinciales y municipales, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hacia la iglesia San Juan Evangelista para participar del Te Deum celebrado por el sacerdote Germán Macagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Más tarde, acompañaron la tradicional procesión con las imágenes de los santos patronos por las principales arterias de la ciudad, culminando la jornada con el desfile cívico, militar, gaucho y de maquinarias sobre la avenida Reducción.

En ese marco, el vicegobernador Alberto Bernis sostuvo que la presencia de las autoridades provinciales en la celebración representó una renovación de la fe, del esfuerzo y del compromiso de mejorar día a día y darle distintas oportunidades al pueblo para que cada vecino viva mejor.

Asimismo, Bernis destacó la importancia productiva de la región dentro de la provincia. Señaló que Fraile Pintado es una zona productiva de mucha importancia, especialmente por la producción de frutas y verduras que abastece tanto al Mercado Central de Buenos Aires como a las ferias de Jujuy. También expresó su deseo de que San Isidro Labrador ayude a todos los productores para que tengan una buena producción y comercialización.

Por su parte, el intendente José Mario Cardozo remarcó el significado especial que tienen las fiestas patronales para la comunidad local. Manifestó que se trata de un día muy especial, esperado por los vecinos y acompañado por diversas actividades, entre ellas la tradicional serenata realizada la noche anterior.

El jefe comunal también valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y afirmó que la presencia del gobernador y del vicegobernador da fortaleza para seguir apostando por Fraile Pintado y continuar trabajando junto al Gobierno de la Provincia.

En relación a las obras que se ejecutan en la localidad, Cardozo explicó que gran parte del centro de Fraile Pintado será pavimentado antes de fin de año mediante un sistema de trabajo conjunto con los vecinos. Además, mencionó mejoras en el matadero municipal, obras de cordón cuneta, la construcción de una nueva plazoleta de la salud y la ampliación del alumbrado público.

En el aspecto religioso, el sacerdote Ernesto Vilte, párroco de la iglesia San Juan Evangelista destacó la profunda significación espiritual y social de las fiestas patronales. Señaló que la fiesta patronal es la celebración más grande e importante en lo religioso, pero también remarcó su fuerte impacto social y comunitario.

Vilte explicó que durante todo mayo la comunidad se preparó para la celebración en honor a San Isidro Labrador y María Auxiliadora, junto al patrono parroquial San Juan Evangelista. Asimismo, destacó que muchas familias vuelven a acercarse a la iglesia durante la novena y las celebraciones patronales.

En su mensaje final, el sacerdote invitó a fortalecer la esperanza y la fe. Expresó que no estamos solos y destacó la figura de María Auxiliadora y de San Isidro Labrador como ejemplos de acompañamiento y fortaleza frente a las dificultades.

A su turno, el diputado Santiago Jubert valoró el sentido de encuentro que generan estas celebraciones populares. Sostuvo que cada fiesta patronal representa un comienzo y un reencuentro de cada pueblo, donde las familias comparten y fortalecen los vínculos de unidad y fe.

Finalmente, Jubert destacó el compromiso institucional del Gobierno provincial con las localidades del interior y afirmó que la presencia de las autoridades provinciales en cada comunidad no solo implica acompañamiento institucional, sino también nuevas propuestas y obras para los vecinos.