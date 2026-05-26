Formación de jóvenes. 3° edición de REE SI!: bienestar y liderazgos de juventudes en Jujuy

Esta iniciativa lleva más de 300 personas formadas en sus ediciones anteriores, y este año se implementará en San Salvador de Jujuy, San Pedro, El Carmen y Maimará.

REE SI! (Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral) es una propuesta enmarcada en #EmpowerED, una iniciativa global del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en colaboración con Canadá. En Argentina se realiza junto a UNFPA Argentina en alianza con el Gobierno de Jujuy, a través del Consejo Provincial de Mujeres y el acompañamiento de los ministerios de Educación y Salud, gobiernos municipales y organizaciones juveniles como la Federación de Centros de Estudiantes.

El programa establece una formación integral en temáticas como salud mental, prevención de violencias, embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual (ITS), fortaleciendo habilidades para la vida como el trabajo en equipo, oratoria y el liderazgo, formando promotores/as jóvenes y consolidando una red de apoyo de personas adultas en las diferentes localidades.

Los encuentros de formación se realizan una vez por semana en cada una de las localidades, con una duración aproximada de entre 2 y 3 horas por módulo, contando con la participación de especialistas, egresados/as REE SI! de ediciones anteriores.

Estos conocimientos se ponen en acción posteriormente en la multiplicación de saberes, a través de talleres a otros jóvenes y adultos, stands informativos en eventos culturales, sociales y deportivos como la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y diferentes instancias de intercambio, debate y construcción colectiva entre jóvenes que forman parte del programa a nivel provincial.

Antecedentes

Durante 2025, el programa alcanzó su pico de participación con más de 240 promotores/as jóvenes y adultos/as formados/as, que recibieron su certificación en el mes de noviembre del año pasado, en un emotivo acto que contó con la presencia del Gobernador Carlos Sadir, que reivindicó el rol de las juventudes, jerarquizando su tarea como “embajadores/as” de sus comunidades.

Las historias de vida de quienes participaron muestran el impacto del proyecto. Un ejemplo de esto es la historia de Terán, promotor 2025 de San Pedro de Jujuy, cuya historia quedó plasmada en el Informe Anual de Naciones Unidas: https://argentina.un.org/es/315819-informe-anual-naciones-unidas-en-argentina-2025; o las historias de promotoras como Gala Nieve y Luana Altamirano, que hoy se desempeñan en áreas vinculadas a la formación adquirida en las últimas ediciones, e inclusive han accedido a becas nacionales acreditando REE SI! como antecedentes de proyectos sociales.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se encuentran abiertas vía digital a través del Formulario de Google https://forms.gle/csq2AzkjgT3xdc6i8, con vías de contacto habilidades para consultas a través del correo [email protected] y el whatsapp +5493885846769, con dos grupos integrados de acuerdo a las edades: Juventudes (14 a 24 años) y Personas Adultas Referentes (25 años en adelante).