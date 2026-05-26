La Comisión de Ambiente abordó temas vinculados a la actividad minera en la provincia

En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy se realizó una nueva reunión de la Comisión de Ambiente, presidida por la diputada Daniela Vélez, donde se trataron distintos temas referidos a la actividad minera en la provincia. Para la jornada fueron invitados el secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese; la doctora Mónica Ortega; y parte del equipo técnico del Ministerio de Minería

Al referirse a la actividad, la diputada Vélez explicó que los funcionarios vinieron a contar cómo vienen trabajando, principalmente en cuestiones relacionadas con el desarrollo minero provincial. En ese sentido, destacó la importancia de que los integrantes de la comisión puedan acceder a información actualizada sobre la temática, especialmente respecto al trabajo en los salares y la actividad ligada al litio.

Asimismo, la legisladora señaló que desde la Comisión de Ambiente tenemos que estar sobre todas las cosas informados sobre el funcionamiento del sector minero y remarcó que la reunión permitió a diputados de todos los bloques expresar inquietudes y realizar consultas sobre distintos aspectos de la actividad. El balance, indicó, fue positivo y adelantó que continuarán las reuniones tanto para el tratamiento de proyectos legislativos como para recibir a nuevos invitados del área ambiental.

Posteriormente, el secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese, explicó que la convocatoria surgió a partir del interés de los legisladores por profundizar conocimientos sobre distintos aspectos del sector. Hoy nos invitó la Comisión de Ambiente para hablar de cuestiones mineras, señaló, y destacó la fuerte incidencia que tiene la actividad sobre el ambiente, especialmente en la región de la Puna.

Durante su exposición, Bergese detalló que se trataron temas referidos a la afectación minera, la gestión del agua, el trabajo con las comunidades y el relacionamiento comunitario, cuestiones que definió como de público interés por el crecimiento que experimentó la industria minera en los últimos años.

El funcionario calificó el encuentro como muy positivo, y valoró el interés demostrado por los diputados y la posibilidad de responder consultas específicas. Si bien reconoció que existieron diferencias de criterio con una legisladora sobre algunos aspectos de orden ideológico, señaló que el intercambio se desarrolló con normalidad y dentro del marco de la pluralidad propia del ámbito legislativo.

Bergese estuvo acompañado por la coordinadora de Sustentabilidad Minera, ingeniera ambiental Valentina Bartoli, y por la doctora Mónica Ortega, integrante del equipo de la Secretaría de Minería.

Finalmente, confirmó que desde el Ministerio enviarán a la comisión un estudio hidrogeológico de OlarozCauchari para su análisis y dejó abierta la posibilidad de nuevas reuniones: desde el ministerio vamos a venir las veces que sea necesario para discutir los temas que sean de interés, concluyó.