La comisión de Asuntos Sociales analizó proyectos sobre juventudes, jubilaciones y bomberos voluntarios

La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy se reunió en el salón Manuel Padilla y abordó un amplio temario que incluyó el proyecto de Ley de Juventud, la definición de invitados para el tratamiento de una iniciativa vinculada a personas próximas a jubilarse, y el estado de situación de la adhesión provincial a la ley nacional de bomberos voluntarios.

Al término del encuentro, la presidenta de la comisión, María Laura Tome Gámez, detalló que durante la jornada se sistematizaron los aportes recibidos en torno al proyecto de Ley de Juventud y se solicitó información complementaria a uno de los bloques legislativos.

En relación con el proyecto sobre personas en etapa previsional, la legisladora explicó que se definieron los invitados que participarán en el próximo tratamiento y que también se evaluó la convocatoria de organismos provinciales y nacionales del área de salud para profundizar aspectos técnicos específicos.

Gámez destacó que se ratificó la metodología de trabajo de la comisión, que incluye el registro sistemático de todas las temáticas abordadas para su seguimiento parlamentario. «Hoy asistieron bastantes diputados, eso fue clave para el trabajo. Es importante consensuar e incorporar una mayor cantidad de proyectos para realmente mejorar la calidad de vida», expresó.

En cuanto a los bomberos voluntarios, la presidenta informó que hubo una presentación del estado actual de la ley nacional con la ley provincial. En ese marco, indicó que se evalúa la elaboración de una reglamentación específica y que se incorporaron aportes de representantes de los cuerpos de bomberos. «Fue una reunión muy productiva, se escucharon distintas voces y la idea es que todos podamos trabajar en conjunto», sostuvo.

Finalmente, Tome Gámez confirmó que ya se fijó la agenda para el próximo encuentro, con participación de organismos invitados entre ellos el CePAM y la Dirección de Adultos Mayores y la posibilidad de enviar informes escritos o representantes técnicos en caso de no poder asistir presencialmente.