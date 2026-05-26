Quebrada. La Experiencia 360° del Tren Solar alcanzó un 83% de ocupación durante el fin de semana largo

El Tren Solar volvió a consolidarse como una de las experiencias turísticas más elegidas de Jujuy durante el último fin de semana largo.

La cifra refleja el creciente interés de turistas y visitantes por vivir una experiencia integral a bordo del primer tren turístico solar de Latinoamérica, recorriendo la Quebrada de Humahuaca a través de un circuito que combina paisajes, cultura, gastronomía regional y movilidad sostenible.

Esta experiencia propone un recorrido inmersivo por las distintas estaciones del tren, con actividades culturales, tiempo libre en los pueblos de la Quebrada y propuestas gastronómicas que permiten conectar con la identidad local y el patrimonio de la región.

Durante el fin de semana largo, Jujuy registró un importante movimiento turístico, con más de 14 mil visitantes y niveles de ocupación destacados en la región de la Quebrada, reafirmando el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos más elegidos del norte argentino.

Los numeros del fin de semana largo en el Tren Solar reflejan la consolidación del producto turístico y el interés creciente por experiencias innovadoras que integran tecnología, sostenibilidad y cultura andina en un entorno único como la Quebrada de Humahuaca.