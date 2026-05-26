Quebrada. Soledad Pastorutti sorprendió los pasajeros del Tren Solar en la Experiencia 180°

“La Sole” sorprendió a Los Tekis y los pasajeros, en un viaje unico de Volcán a Tumbaya.

La reconocida artista folclórica Soledad Pastorutti sorprendió a los pasajeros de la experiencia 180° Purmamarca–Volcán del Tren Solar de la Quebrada al participar en un tramo del viaje donde realizó una producción audiovisual junto a Los Tekis en pleno recorrido por la Quebrada de Humahuaca.

La visita se dio en el marco de una serie de contenidos especiales que la artista viene desarrollando junto a músicos y referentes culturales de distintos puntos del país, eligiendo al Tren Solar de la Quebrada como escenario para esta experiencia en Jujuy.

La presencia de Soledad generó sorpresa entre los pasajeros que realizaban el recorrido turístico entre Purmamarca y Volcán, en una jornada donde el paisaje, la cultura y la identidad del norte argentino se combinaron a bordo del primer tren turístico solar de Latinoamérica.

La elección del Tren Solar para esta producción reafirma el posicionamiento del proyecto como uno de los grandes escenarios culturales y turísticos de la región, integrando experiencias innovadoras, patrimonio y promoción de la cultura argentina.