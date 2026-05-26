Noticias de Jujuy

Recambio de insignias patrias en el Concejo Deliberante

Jujuy

En el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, concejales, autoridades y empleados del organismo participaron del cambio de insignias patrias y posterior izamiento de las Banderas Nacional y de la Libertad Civil.

De la ceremonia, llevada a cabo en la mañana de este lunes, participaron el presidente, Dr. Gastón Millón, los concejales Néstor Barrios, Blanca Ontiveros, Graciela Carrasco, Liliana Giménez y Gustavo Martínez, la Secretaria Administrativa, Virginia Llapur y el personal del Concejo.

Una vez finalizado el acto, el Dr. Gastón Millón habló sobre el recambio de banderas y dijo que “es mostrar, sobre todo, el respeto a nuestros emblemas patrios en el acceso al Concejo Deliberante; tenemos los mástiles con las banderas Nacional y de la Libertad Civil, ya era momento de reemplazarlas con unas nuevas, entonces, se realizó bajo todos los pasos protocolares este solemne acto para, también, dar inicio a lo que va a ser este año legislativo”.

Por último, Millón agregó: “Teniendo en cuenta que este es un órgano legislativo que tiene una función democrática fundamental, todo tiene que realizarse, lógicamente, bajo esa tutela o bajo la presidencia específica de nuestra bandera Nacional y de la Libertad Civil”.

Nota Audiovisual: httpsyoutu.beW0ItMRpBkqs

También podría interesarte
Jujuy

La Comisión de Educación recibió a docentes que concursaron para cargos de…

Jujuy

El vicegobernador Alberto Bernis acompañó al pueblo de Fraile Pintado en sus fiestas…

Jujuy

Alberto Bernis participó de los actos centrales en conmemoración de la Revolución de…

Jujuy

La comisión de Asuntos Sociales analizó proyectos sobre juventudes, jubilaciones y…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.