Concurso de Vicedirectores: etapa final con revisión y garantías para los docentes

Educación ratificó que avanza el Concurso de Antecedentes y Oposición para cargos de Vicedirectores de Nivel Secundario.

El Ministerio de Educación de Jujuy ratificó que el Concurso de Antecedentes y Oposición para cargos de Vicedirectores de Nivel Secundario avanza, luego de una revisión administrativa y legal destinada a garantizar la transparencia del proceso y la protección de los derechos de todos los actores involucrados.

La información fue brindada por la directora de Educación Privada, Sara Salum, quien durante 2025 estuvo a cargo de la Dirección de Evaluación Institucional, y por el director general Legal y Técnico del Ministerio, Fernando Aparicio.

Según explicó Salum, el concurso se desarrolló conforme a la Resolución Nº 23.070-E-2024 y durante 2025 cumplió las primeras cuatro etapas previstas, concluyendo en marzo de 2026 con la instancia de exámenes psicofísicos.

“Posteriormente se procedió a confeccionar el orden de mérito, pero ante el cambio de gestión se consideró necesario realizar una evaluación integral del listado para atender distintas situaciones detectadas durante el proceso”, señaló la funcionaria.

Entre los aspectos analizados se encuentran investigaciones sumarias vinculadas a algunos concursantes, casos de presunta documentación irregular presentada ante la Junta Provincial de Calificación Docente y la planificación institucional necesaria para la futura cobertura de cargos directivos en establecimientos secundarios.

Por su parte, Aparicio explicó que las actuaciones se llevaron adelante en el marco de la normativa vigente y a partir de procedimientos impulsados por distintas áreas técnicas y pedagógicas del Ministerio de Educación, con el acompañamiento y respaldo de la ministra Daniela Teseira, quien dispuso avanzar en una revisión integral del proceso para garantizar la transparencia, la legalidad administrativa y la protección de los derechos de todos los docentes involucrados.

“Desde la Dirección General Legal y Técnica se llevó adelante la evaluación correspondiente aplicando la resolución del concurso y el Estatuto del Docente de Nivel Medio, que establecen las condiciones de acceso a los cargos concursados”, indicó.

El funcionario destacó que el objetivo es concluir el proceso “de la forma más correcta posible”, resguardando tanto la legalidad administrativa como los derechos de quienes participaron del concurso.

Desde el Ministerio también llevaron tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que el concurso no fue suspendido y que los docentes que aprobaron todas las instancias serán convocados para avanzar en la etapa final.

“Estamos trabajando para preservar los derechos de los docentes concursantes y también de quienes actualmente cumplen funciones de conducción en las instituciones educativas, respetando los procedimientos administrativos que corresponden”, expresó Salum.

Además, se informó que las personas incluidas en el orden de mérito ya comenzaron a ser convocadas mediante correo electrónico oficial para participar de una reunión informativa donde podrán evacuar dudas y recibir detalles sobre los pasos siguientes.

Otro aspecto destacado durante la comunicación oficial fue la situación de la trayectoria formativa asociada al concurso, desarrollada bajo la modalidad de postítulo.

Aparicio informó que los docentes que aprobaron y finalizaron dicha instancia ya pueden acceder a las constancias de título en trámite y a los analíticos correspondientes a través del Instituto de Educación Superior Nº 5.

La documentación permitirá que la Junta Provincial de Calificación Docente realice la valoración académica correspondiente dentro del proceso concursal.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa avanzando hacia la conclusión del concurso, con el objetivo de garantizar un procedimiento transparente, ajustado a la normativa vigente y orientado a fortalecer la conducción de las instituciones educativas de nivel secundario en toda la provincia.