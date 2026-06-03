El intendente Jorge destacó el aporte de los productores ornamentales durante la 1ª Jornada Provincial de Floricultura

En el marco de la 1ª Jornada Provincial de Floricultura, realizada en la Facultad de Ciencias Agrarias, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, destacó el valioso aporte de los productores ornamentales al desarrollo económico y social de la provincia y recordó los inicios del tradicional Paseo de las Plantas, que hoy se consolidó como un modelo de promoción para emprendedores y productores locales. Durante el encuentro, la actividad fue declarada de Interés Turístico, en reconocimiento a su relevancia para el sector productivo y emprendedor de Jujuy.

Al dirigirse a los presentes, Jorge agradeció a la Facultad de Ciencias Agrarias por su permanente compromiso con la formación académica y el desarrollo productivo. “Es un verdadero faro de enseñanzas que contribuye a la formación de profesionales y al fortalecimiento de una cultura productiva capaz de generar trabajo digno y nuevas oportunidades para muchas familias de nuestra provincia y nuestra ciudad”, expresó.

En ese contexto, recordó que entre los años 2009 y 2010 un grupo de floricultores se acercó al municipio con la inquietud de contar con un espacio para exhibir y comercializar su producción. “A partir de ese encuentro surgió la iniciativa de crear el Paseo de las Plantas en las playas de estacionamiento de avenida 19 de Abril, una propuesta que se realiza cada sábado y que se transformó en un espacio de encuentro entre productores y vecinos”, señaló.

Asimismo, destacó el esfuerzo y la dedicación de quienes integran el sector. “Entendí que era mi deber acompañarlos y valorar todo el empeño que ponen para superarse año tras año, buscando siempre la excelencia y ofreciendo un verdadero ejemplo para toda la sociedad jujeña”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, remarcó el acompañamiento constante que el municipio brinda a los productores ornamentales. En este sentido, destacó la realización permanente del Paseo de las Plantas y las distintas instancias de capacitación impulsadas mediante el trabajo articulado con paisajistas, el INTA, el SENASA y la Universidad Nacional de Jujuy, acciones que contribuyeron al fortalecimiento del sector.

A su turno, la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Noemí del Valle Bejarano, expresó su satisfacción por recibir a la Asociación de Productores Ornamentales de Jujuy (APOJUY) y valoró el acompañamiento institucional brindado por la casa de estudios a través de investigadores y docentes. “Abrimos nuestras puertas a una asociación que aporta importantes frutos a la provincia mediante la capacitación y la realización de jornadas de estas características”, manifestó.

Finalmente, el presidente de APOJUY, Miguel Rojas, realizó un repaso por los orígenes de la entidad, creada entre 2009 y 2010 con el objetivo de visibilizar al sector, promover actividades y generar oportunidades laborales para los productores ornamentales.

Rojas agradeció especialmente el respaldo brindado por el municipio desde los inicios de la organización. “Fue el intendente Chuli Jorge quien nos abrió las puertas y nos brindó una gran oportunidad para concretar nuestro proyecto, además de facilitar vínculos con el Ministerio de Producción, el SENASA y el INTA, relaciones institucionales que hoy seguimos fortaleciendo”, concluyó.

Durante la jornada se abordaron diversos aspectos vinculados al desarrollo de la cadena florícola jujeña, incluyendo el impacto social y económico de la actividad, estrategias de comercialización y marketing para productores ornamentales, la articulación entre viveristas y paisajistas, los requerimientos fitosanitarios del sector, la planificación de la nutrición y fertilización de flores y plantas ornamentales, así como los desafíos y perspectivas de crecimiento de la floricultura en la provincia. Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas de la Universidad Nacional de Jujuy, el INTA, el SENASA y referentes del sector privado, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer la producción local.

Nota audiovisual: https://youtu.be/yDFiEFPVjq0