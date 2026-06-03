El intendente Jorge participó del décimo aniversario de la Biblioteca Belgraniana del Concejo Deliberante

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó, junto al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, del acto conmemorativo por el décimo aniversario de la Biblioteca Belgraniana, que funciona en el edificio del cuerpo legislativo capitalino, en el barrio Los Huaicos. La celebración se realizó en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento del General Manuel Belgrano.

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó la importancia de este espacio dedicado a la promoción de la lectura y el conocimiento, subrayando su vocación de servicio para toda la comunidad.

En este sentido, expresó, “quiero destacar el esfuerzo realizado por el exconcejal Lisandro Aguiar y por todos los miembros del Concejo Deliberante para concretar esta biblioteca en Los Huaicos. Es un aporte muy valioso para este barrio, que además cuenta con una avenida recientemente repavimentada. Este espacio permite que tres establecimientos educativos tengan acceso permanente a una biblioteca especializada en la figura de Belgrano, con documentación, libros y el acompañamiento del personal de esta institución”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante Gastón Millón recordó la trascendencia histórica de Manuel Belgrano y destacó su legado como educador. “Belgrano nació un 3 de junio de 1770. Hoy está presente en cada acto que realizamos, pero también es importante reivindicar su nacimiento y reconocerlo como uno de los grandes padres de la Patria y un referente de la educación argentina”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que Belgrano comprendió que el crecimiento de un país está estrechamente vinculado a la educación y al acceso al conocimiento. “En aquella época, ese acceso se daba principalmente a través de los libros y las bibliotecas. Hoy contamos con herramientas que nos permiten acceder a la información de manera inmediata, pero eso no siempre significa adquirir conocimiento. El libro y la lectura conservan un valor irremplazable, y por eso la Biblioteca Belgraniana sigue vigente, convocando tanto a niños como a adultos”, señaló.

A su turno, la responsable de la Biblioteca Belgraniana, Silvia Rodas, recordó los orígenes de la institución. “Han pasado diez años desde aquel 24 de mayo de 2016, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 6862/16 que dio origen a la Biblioteca Belgraniana. Fue una iniciativa impulsada por el entonces concejal Lisandro Aguiar y Marta Ruso Arriola, con el objetivo de vincular el conocimiento y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes de la zona, donde convergen tres establecimientos escolares”, explicó.

Rodas también destacó el crecimiento sostenido de la biblioteca gracias al aporte de vecinos e instituciones. En ese marco, agradeció especialmente la colaboración permanente de la Biblioteca Popular, representada por Silvia Rey Campero; del Instituto Belgraniano, presidido por Gastón Millón; la secretaria administrativa,; Virginia Llapur; del secretario parlamentario, Jorge Beller; y de todo el personal que acompaña el funcionamiento diario del espacio.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rTs89-4jFr8