Jorge anunció una nueva campaña antirrábica y resaltó el trabajo territorial de Zoonosis

En el marco del primer aniversario del Centro Modelo de Zoonosis Nº 2, el intendente Raúl “Chuli” Jorge presentó una nueva campaña masiva de vacunación antirrábica que comenzará el 8 de junio en Alto Comedero. Durante el acto, destacó las más de 15.000 intervenciones realizadas en lo que va del año, valoró la descentralización de los servicios de salud animal y reafirmó el compromiso del municipio con la prevención sanitaria y el bienestar de las mascotas.

Durante el anuncio realizado en dicho centro sanitario, junto al staff profesional de la unidad y en compañía del secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, y de la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, el mandatario resaltó el compromiso del personal municipal y la labor articulada con las organizaciones protectoras de animales para garantizar el bienestar animal y la seguridad sanitaria de la comunidad, señalando que estas acciones representan una “protección más que importante para los vecinos”.

En este contexto, el Intendente Jorge manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos por la institución antes de promediar el año, destacando la eficiencia del centro ubicado en el corazón de Alto Comedero. “No hemos terminado la mitad del año y llevamos ya 15.000 intervenciones, lo que significa una presencia más que importante para la salud de nuestras mascotitas”, afirmó.

Asimismo, valoró la colaboración de las entidades vecinales y civiles cuyo aporte resulta fundamental en la manutención de la sanidad animal en las calles, lo cual tiene efectos positivos en las mascotas de los vecinos: “Las cadenas mascoteras, las que cuidan los animales y los protegen, también vienen permanentemente, dos veces por semana, para traer perritos de la calle”.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, también participó del anuncio, remarcando que el Centro de Zoonosis N° 2 cumple un rol fundamental con tegnologia de punta . “Quiero recordar que este es el primer año de vida del centro número 2 de Zoonosis, que está equipado con quirófanos donde se hacen castraciones tanto de perros como de gatos, se realizan vacunaciones, y se hace desparasitación, entre otros servicios”, resaltó.

El funcionario concluyó destacando que la decisión de iniciar la campaña en este sector responde a que “la rabia es una patología de riesgo, a la que es clave prevenir atento a la significativa población de Alto Comedero; por eso hemos decidido lanzar desde aquí la campaña”.

Por su parte, la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, brindó detalles sobre el cronograma de vacunación antirrábica que comenzará el próximo 8 de junio, priorizando los sectores con mayor concentración de mascotas según los datos del Registro Único Municipal.

“Vamos a iniciar en Alto Comedero, donde se concentra cerca del 70% de la población de mascotas registrada. Durante la primera semana trabajaremos sobre avenida Fuerza Aérea y en los barrios Calsina, Éxodo y Bajo Éxodo, en los horarios de 10 a 13 y de 14 a 18 horas”, explicó la funcionaria.

Asimismo, Sáez remarcó la importancia de la vacunación preventiva y recordó que la rabia es una enfermedad que solo puede prevenirse mediante la aplicación de la vacuna. “Seguimos previniendo esta enfermedad a través de la vacunación; no existe otra forma de evitarla”, afirmó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jWPe7agxNxc