Jujuy fortalece la ciberseguridad infantil con una capacitación contra el grooming para agentes de seguridad

Fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios y cadetes universitarios se formaron en el junto a la organización Grooming Argentina para sumar herramientas de prevención y acción en el entorno digital.

En un esfuerzo conjunto por combatir los delitos cibernéticos que afectan a las infancias, la provincia de Jujuy llevó a cabo la jornada de capacitación “Protección Digital: Reconocer y Prevenir el Grooming”. El encuentro, desarrollado en el Cine Teatro de Zapla, estuvo dirigido especialmente al personal de la Policía de la Provincia, del Servicio Penitenciario y a los estudiantes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS).

La iniciativa fue impulsada de manera articulada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Humano, bajo la coordinación de la Dirección de Responsabilidad Social e Institucional del IUPS y la Oficina de Escucha y Protección del Grooming y Bullying. La disertación principal estuvo a cargo del Dr. Hernán Navarro, presidente de la organización Grooming Argentina, quien estuvo acompañado por el coordinador general de la entidad, Alan Rosetti.

El secretario de Seguridad a cargo de la cartera, Carlos Gil Uriola, enfatizó el carácter estratégico de la jornada dentro de la planificación del IUPS. Además de la participación de los cadetes en formación, destacó la convocatoria de efectivos policiales y penitenciarios en proceso de ascenso.

«Nuestros cadetes necesitan tener esa capacitación. Estas actualizaciones son temáticas novedosas. La prevención de esos delitos es importante para que se tome conciencia y para que los operadores del sistema tengan conocimiento de las herramientas para la prevención», señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, ratificó el compromiso del Estado provincial en la creación de entornos virtuales seguros y el resguardo de las infancias.

“Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes no solo en las calles, sino también en el mundo digital. El grooming es una amenaza real y silenciosa, y desde el Estado debemos dar respuestas concretas para que las familias y las instituciones sepan cómo actuar”, afirmó la ministra.

Durante su intervención, el Dr. Hernán Navarro advirtió sobre la velocidad con la que evolucionan los delitos informáticos y el impacto que el crecimiento de estos escenarios genera en la sociedad. En ese sentido, ponderó el rol de las nuevas tecnologías en las dinámicas delictivas actuales.

Navarro puntualizó que la Inteligencia Artificial es una arista que la organización analiza con «mayor preponderancia» para diseñar iniciativas de protección efectiva.

El especialista elogió la decisión del gobierno provincial de colocar la protección de menores en la agenda pública desde hace más de un año, además subrayó la importancia de poner la experiencia global de Grooming Argentina al servicio de la comunidad y del Ministerio de Seguridad para repensar las estrategias de abordaje y concientización.

El acto de apertura contó con un fuerte respaldo político y judicial. Estuvieron presentes:

A la jornada asistieron también diversas autoridades del ámbito universitario, magistrados del Poder Judicial y funcionarios de la Municipalidad de Palpalá, consolidando un frente institucional contra el ciberacoso de menores en la provincia.