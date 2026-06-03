La Comisión de Ambiente trató el proyecto para crear un Banco Provincial de Semillas

La Comisión de Ambiente de la Legislatura dio despacho al proyecto de ley que propone la creación de un Banco Provincial de Semillas, presentado por el diputado Martín Fellner. Durante la reunión, realizada en el salón Pilar Bermúdez, los legisladores recibieron el asesoramiento técnico del ingeniero agrónomo Jorge Schimpf y escucharon los planteos de representantes de la comunidad de Lagunillas de Farallón.

La presidenta de la comisión, Daniela Vélez, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que el objetivo es preservar las especies nativas y autóctonas de las distintas regiones de la provincia. Explicó que la comisión trabajó junto al especialista para profundizar aspectos técnicos del proyecto presentado.

La propuesta contempla resguardar las variedades nativas y silvestres existentes en Jujuy, mediante la generación de un espacio destinado a conservar y clasificar especies como la quinoa, el maíz y otras semillas de importancia productiva, ambiental y cultural. La conservación de estas especies permitiría protegerlas frente a los efectos del cambio climático, facilitar su estudio y promover nuevos usos, entre ellos tareas de conservación, forestación y reforestación, además de aplicaciones medicinales.

El ingeniero agrónomo Jorge Schimpf, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, aportó su experiencia sobre el funcionamiento de los bancos de germoplasma. Explicó que la institución académica ya cuenta con uno desde hace varios años y precisó que su participación tuvo como finalidad brindar asesoramiento sobre las características, alcances, requerimientos e inversiones necesarias para el desarrollo de un banco provincial.

En otro tramo de la reunión, la comisión recibió a referentes de la Comisión Municipal de Cusi Cusi y de la comunidad de Lagunillas de Farallón, quienes expresaron su preocupación por la caza furtiva de vicuñas y otras problemáticas que afectan a la zona. Ante esta situación, los legisladores se comprometieron a realizar las gestiones correspondientes para contribuir a la prevención y el control de estos hechos.

Tras obtener despacho favorable, el proyecto continuará su tratamiento en la Comisión de Legislación General.