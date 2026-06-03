La Comisión de Asuntos Sociales inició el análisis de un proyecto para acompañar a personas próximas a jubilarse

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy comenzó el tratamiento de un proyecto de ley que propone crear un programa integral para acompañar a las personas próximas a acceder a la jubilación.

La iniciativa, presentada por la diputada Verónica Valente, busca abordar la transición hacia esta nueva etapa de la vida desde una mirada preventiva e interdisciplinaria. Como parte del tratamiento, la comisión abrió una ronda de consultas con organismos provinciales que trabajan con personas mayores, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su dictamen.

Participaron el director provincial de Gestión y Adultos Mayores del Ministerio de Salud, Ricardo Gabriel Iza; representantes del CePAM; la asesora legal Lucía Aramayo y el coordinador de talleres Gonzalo Nájar; y la directora provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Cintia Páez.

Cada organismo compartió su experiencia de trabajo y los aportes técnicos que pueden incorporarse al proyecto. Durante la reunión se planteó la necesidad de pensar la jubilación no como un retiro de la vida activa, sino como una etapa que requiere acompañamiento, herramientas y orientación. Entre los aportes surgieron propuestas vinculadas a la educación financiera y previsional, y a un enfoque centrado en las potencialidades de las personas para prevenir la soledad, el aislamiento y el deterioro del bienestar.

La comisión continuará el análisis con nuevas consultas a organismos provinciales y municipios, entre ellos la Coordinación de Municipios y el IPAP. De este modo, la Legislatura de Jujuy sostiene un trabajo orientado a leyes que mejoren la calidad de vida y se adapten a las nuevas necesidades y formas de vida, desde el diálogo, la diversidad y el respeto, con puertas abiertas a todas las voces.