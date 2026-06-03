La Legislatura declaró de interés legislativo al programa de contención infantil Centros CRECER

En Presidencia de la Legislatura de Jujuy, el vicegobernador Alberto Bernis encabezó la entrega de la Declaración de Interés Legislativo al programa Centros CRECER, una iniciativa impulsada por RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), UATRE (Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores) y Fundación Conciencia, destinada a la contención, educación y cuidado de hijos de trabajadores rurales durante las campañas productivas.

Del acto participaron la diputada Alejandra Mollón, del bloque Jujuy Crece, quien impulsó la iniciativa desde la Cámara; el secretario general de UATRE y director de RENATRE, José Voytenco; y el delegado provincial de RENATRE Jujuy, Jorge Rois, junto a autoridades provinciales y nacionales de las instituciones organizadoras y representantes del ámbito rural y legislativo.

El programa lleva diez años de desarrollo y, durante las épocas de cosecha, brinda acompañamiento pedagógico, escolar, sanitario y alimentario a los hijos de trabajadores rurales desde bebés hasta adolescentes mientras sus padres cumplen la jornada laboral. El trabajo se realiza de manera articulada con Fundación Conciencia y se implementa también en otras provincias del país, entre ellas Catamarca, Salta, Tucumán y Misiones. Su propósito es proteger a las infancias y dar tranquilidad a las familias, garantizando que los niños permanezcan en un espacio contenido durante la temporada productiva.

Como parte del acompañamiento institucional, en enero de este año la Legislatura se sumó a la propuesta e incorporó actividades culturales y de formación ciudadana. En ese marco, niños de comunidades rurales fueron recibidos en San Salvador de Jujuy, donde conocieron el Cabildo, la Casa de Gobierno y el recinto legislativo, se sentaron en las bancas y compartieron un desayuno. Estas experiencias buscan funcionar como disparadores para que los chicos comiencen a construir sus proyectos de vida.

Desde las instituciones organizadoras se destacó el contenido social y humano del programa, así como el rol del trabajador rural en la economía y la situación de vulnerabilidad que atraviesa gran parte del sector. Con esta distinción, la Legislatura de Jujuy reconoce y visibiliza una tarea que muchas veces pasa inadvertida, y ratifica su compromiso de continuar acompañando la iniciativa para ampliar su alcance.