Por trabajos de mantenimiento en luminarias, habrá restricción parcial del tránsito en av. Gral. Savio

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que el próximo jueves 4 de junio se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento de luminarias sobre la avenida General Savio, por lo que se implementarán restricciones parciales a la circulación vehicular.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 13 horas, período durante el cual se dispondrá la reducción de la calzada a media vía en el sentido de circulación de egreso desde el casco céntrico, con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios y de quienes transiten por el sector.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización preventiva instalada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar para ordenar la circulación y minimizar inconvenientes.