Jujuy lanza un concurso nacional para la refuncionalización de la exterminal de ómnibus

El gobernador Carlos Sadir encabezó el anuncio de concurso impulsado por el Gobierno de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la firma del convenio para la realización del Concurso Nacional de Anteproyectos para la refuncionalización de la exterminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy y su entorno inmediato.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, organismo que tendrá a su cargo la organización del certamen.

El concurso tiene como objetivo obtener propuestas e ideas para la recuperación integral de la Ex Terminal y de un sector estratégico de la capital provincial, promoviendo una intervención urbana que contribuya a mejorar la funcionalidad y el desarrollo de toda el área.

Durante el acto, Sadir destacó que el proyecto contempla una intervención integral del sector y señaló que la convocatoria permitirá reunir propuestas de calidad para definir el futuro de un espacio clave para la ciudad. “Tenemos decidido intervenir no sólo lo que es la vieja terminal, sino también todo el entorno, toda esa zona”, expresó.

Asimismo, indicó que la iniciativa permitirá analizar alternativas para la relocalización del SAME, con el propósito de optimizar el funcionamiento de la institución y mejorar las condiciones operativas del servicio.

Por su parte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, valoró la decisión de convocar a un concurso nacional y resaltó la importancia de buscar las mejores ideas para el desarrollo urbano de la ciudad. Además, consideró que la transformación de este espacio contribuirá a potenciar el crecimiento de un sector estratégico de la capital.

A su turno, el presidente del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, Carlos Javier Cicero, celebró la puesta en marcha de una nueva convocatoria de alcance nacional y destacó el trabajo articulado entre las instituciones para concretar el concurso.

Participó también del anuncio realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana, Pablo Civetta.