Desarrollo turistico . El Corredor Verde de las Yungas Jujeñas se construye con los actores locales

Talleres participativos y relevamientos de campo impulsan el desarrollo turístico sostenible en los municipios del corredor de Yungas de Jujuy.

Los municipios del Corredor Verde de las Yungas Jujeñas dieron un paso concreto hacia la articulación turística regional. Durante los días 4 y 5 de junio, técnicas de la Dirección Provincial de Turismo recorrieron la zona, relevaron servicios y facilitaron talleres con actores locales de distintas localidades de la región.

La primera jornada se desarrolló en El Fuerte. Por la mañana, Patricia Luna y Mariana Zambrano relevaron la oferta gastronómica, de alojamiento e información turística disponible en el destino. Por la tarde, en el Centro Integrador Comunitario, se reunieron más de 30 participantes: estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Agrotécnica Provincial Número 12, emprendedores hoteleros y gastronómicos, artesanos, prestadores de turismo activo y técnicos en turismo de El Fuerte, Palma Sola y Villamonte. Participaron también la secretaria de Turismo de El Fuerte, Sabrina Mamaní; la presidenta de la Comisión Municipal, Carolina López; la directora de Turismo de Palma Sola, Constanza Cazón; y el asesor técnico del Concejo Deliberante de ese municipio, Gustavo Enríquez.

Al día siguiente, la actividad se trasladó a Santa Clara, donde se repitió la modalidad: relevamiento de servicios por la mañana y taller participativo por la tarde, con representantes de Santa Clara, El Piquete, San Pedro y San Juan de Dios. Estuvieron presentes la encargada de Turismo de Santa Clara, Ana Julia Carrizo; el subdirector de Turismo de San Pedro, Damián Aldana; y el secretario de Turismo de El Piquete, Javier Cabezas.

En ambos encuentros se trabajó sobre los fundamentos del desarrollo turístico sostenible y se analizaron los productos con mayor potencial para la zona: la observación de aves, las experiencias de paisaje en las Yungas orientales, las tradiciones locales y la cultura gaucha. También se puso en valor la próxima apertura del Parque Provincial La Reina como una oportunidad concreta para impulsar el turismo de naturaleza y aventura en la región.

La metodología incluyó diagnósticos territoriales a través de la herramienta FODA y ejercicios grupales para identificar productos turísticos posibles y proponer nombres para el corredor. El proceso continuará con relevamientos de senderos y miradores, acciones de fortalecimiento para prestadores locales y una etapa final de comunicación y posicionamiento del Corredor Verde de las Yungas Jujeñas.