Noticias de Jujuy

Sensibilización. Donar órganos salva vidas: Jujuy concretó 40 procedimientos de ablación

Jujuy
Donar órganos salva vidas: Jujuy concretó 40 procedimientos de ablación

Un nuevo operativo se efectuó de manera satisfactoria en el sistema público de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que gracias a la donación de órganos son posibles las segundas oportunidades para personas de todas las edades que se encuentran a la espera de un trasplante. Por ello, cada persona donante puede efectivamente salvar vidas.

En ese sentido, con base en la sensibilización y el compromiso de la comunidad, Jujuy suma desde comienzos de 2026 un total de 40 procedimientos de ablación de órganos y tejidos, tras un nuevo operativo efectuado en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial.

Cada trasplante en nuestro país es posible gracias a las personas donantes, a sus familias y al trabajo de los equipos sanitarios junto a los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema federal.

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.

También podría interesarte
Jujuy

Operarios de la Puna recibieron capacitación de GIRSU S.E

Jujuy

Vialidad de la Provincia. Se concretó la primera dársena en la colectora de la Ruta…

Jujuy

Volcán y más puntos suman estaciones meteorológicas para el monitoreo climático en…

Jujuy

Acompañamiento en territorio. Valle Grande y San Francisco: «Hacienda Haciendo. El…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.