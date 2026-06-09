Sensibilización. Donar órganos salva vidas: Jujuy concretó 40 procedimientos de ablación

Un nuevo operativo se efectuó de manera satisfactoria en el sistema público de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que gracias a la donación de órganos son posibles las segundas oportunidades para personas de todas las edades que se encuentran a la espera de un trasplante. Por ello, cada persona donante puede efectivamente salvar vidas.

En ese sentido, con base en la sensibilización y el compromiso de la comunidad, Jujuy suma desde comienzos de 2026 un total de 40 procedimientos de ablación de órganos y tejidos, tras un nuevo operativo efectuado en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial.

Cada trasplante en nuestro país es posible gracias a las personas donantes, a sus familias y al trabajo de los equipos sanitarios junto a los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema federal.

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.