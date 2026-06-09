Volcán y más puntos suman estaciones meteorológicas para el monitoreo climático en Jujuy

El equipamiento en Volcán forma parte de las cuatro estaciones meteorológicas autorizadas para Jujuy; contribuirá al monitoreo y la gestión del riesgo hídrico.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), avanza en la instalación de una nueva estación hidrometeorológica o estación meteorológica automática en la localidad de Volcán y ya instaló otra en Valle Grande; permitirán mejorar la generación de información meteorológica y fortalecer los sistemas de alerta temprana.

De la inspección de los trabajos en Volcán participaron el titular del MISPTyV, Carlos Stanic; el secretario de Planes y Proyectos, Guillermo Sadir; el director provincial de Recursos Hídricos, Edgardo Sosa; y el secretario de Gobierno de Volcán, Cristian Zambrano.

La incorporación de este equipamiento fue gestionada ante la Dirección Nacional de Políticas Hídricas y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) para fortalecer la red de monitoreo provincial, como así también sumar herramientas de prevención y gestión del riesgo hídrico. La iniciativa se complementa además con la solicitud realizada al Servicio Meteorológico Nacional para la incorporación de un radar meteorológico.

La estación de Volcán forma parte de las cuatro autorizadas por el Gobierno Nacional: a la de Volcán se suma la que ya fue instalada en Valle Grande, y seguirán las de Rinconada y San Pedro de Jujuy. Con estas tecnologías, la provincia tendrá un total de 16 estaciones meteorológicas distribuidas estratégicamente.

Durante el encuentro, Carlos Stanic destacó que “esto va a permitir anticiparnos y determinar con mayor precisión características climáticas para prever fenómenos que puedan ocurrir”. Asimismo, remarcó que “es una herramienta clave tanto para el trabajo de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos como para Defensa Civil, garantizando alertas tempranas que permitan actuar de manera preventiva”.

La estación cuenta con un sistema de monitoreo 100% automático capaz de medir con precisión variables como velocidad y dirección del viento, intensidad de precipitaciones y humedad relativa. Además, generará una base de datos propia con información relevada directamente en el territorio, para la planificación y toma de decisiones a partir de registros locales actualizados.

Esta tecnología aporta a los sistemas de alerta temprana al facilitar la detección y seguimiento de eventos meteorológicos extremos, permitiendo adoptar medidas preventivas con mayor anticipación, especialmente en zonas expuestas a los impactos de fenómenos climáticos.