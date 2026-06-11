Salud. Taller de Alta Participación Social: avanza el diálogo intersectorial sobre la salud en Jujuy

El nuevo taller se realizó este jueves en instalaciones del RI 20 enmarcado en el Programa de Planificación Estratégica Provincial.

Los ministros de Salud y de Planificación Estratégica y Modernización, José Manzur e Isolda Calsina, respectivamente, encabezaron este jueves un nuevo Taller de Alta Participación Social reuniendo a un total de 120 personas en el RI 20 de la capital jujeña. Con la presencia de los sectores público, privado y civil, estas jornadas de trabajo tienen como objetivo delinear políticas públicas a largo plazo y modernizar la estructura estatal en el marco del Programa de Planificación Estratégica Provincial.

“Cuando el gobernador Carlos Sadir propuso estas instancias, adherimos de inmediato porque creemos en la escucha, creemos que la salud somos todos y que la construimos entre todos”, señaló Manzur y agregó que “poder pensar lo que estamos haciendo y qué debemos hacer por la salud de los jujeños, es clave. Tenemos por delante un gran trabajo y una gran responsabilidad, alcanzando una primera aproximación para repensar el Plan Estratégico de Salud desde cada uno de los sectores presentes”.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación, por el diálogo y por los aportes que nos permiten construir, entre todos, la salud que queremos para los próximos 10 a 15 años en la provincia de Jujuy”, remarcó Manzur. Asimismo, destacó la asistencia del presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Omar Gutiérrez; directores de hospitales, referentes de áreas, representantes de colegios profesionales y universidades, así como la valiosa participación de gremios, centros vecinales, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores de la comunidad.

Por su parte, Calsina agradeció y felicitó “al equipo de salud que ha trabajado para hacer posible este espacio de participación con gran compromiso” y remarcó que “el señor Gobernador nos pidió validar los esfuerzos técnicos junto la participación que permitan a futuro sostenibilidad social y política. Más allá de los gobiernos, de los signos políticos el objetivo es sostener políticas que sean útiles para la provincia a mediano y largo plazo. Esto va a ser posible con estas instancias para diseñar una hoja de ruta ante los desafíos que emergen en este mundo complejo en el que vivimos. Saber hacia dónde vamos, es clave para un futuro común”.

Finalmente, la secretaria de Planeamiento Estratégico, Guadalupe Bravo Almonacid, destacó la importancia de “pensar en políticas de Estado más allá de las políticas de gobierno. Pensar en forma conjunta en los aspectos irrenunciables, en este caso, respecto a la salud de la provincia para que responda más y mejor a las personas en todo el territorio. Escuchar, compartir en estos espacios, en estas mesas, pensando qué necesitamos y cómo viene siendo la salud en nuestra provincia, cuáles son las fortalezas a cuidar, qué cambió, qué necesita cambiar, qué queremos desde los sectores público, privado, social, clubes, iglesias es un desafío enorme”.

La participación de representantes de distintos sectores permite incorporar las necesidades y perspectivas de los jujeños y jujeñas en la planificación de políticas públicas. Estos espacios fortalecen la construcción de consensos y una visión compartida de futuro, promoviendo acciones sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.