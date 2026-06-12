El Ministerio de Desarrollo Humano acreditó los fondos bancarios del Programa «Comer en Casa»

Los fondos se encuentran disponibles para realizar la compra de productos alimenticios esenciales de la canasta básica.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informó que el viernes 12 de junio, realizó la acreditación bancaria del Programa “Comer en Casa”, que forma parte del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.). El beneficio económico está dirigido a las y los titulares empadronados de las localidades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La acreditación bancaria se concretó mediante la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares WhatsApp Macro BancoChat.

Los fondos bancarios se encuentran disponibles para realizar la compra de productos alimenticios esenciales de la canasta básica, que son de uso cotidiano en las casas.

En el marco de las políticas públicas que ejecuta el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante el Programa “Comer en Casa”, con el objetivo de garantizar la asistencia alimentaria, como un complemento económico, destinado a los sectores de la población con mayores necesidades que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica de la región Valles.