Estudiantes del Colegio Canónigo Gorriti participaron del programa Legislatura Joven en la Legislatura de Jujuy

En el marco del programa Legislatura Joven, estudiantes de 5 año del Colegio Secundario Canónigo Gorriti de la ciudad Capital visitaron la Legislatura provincial, donde fueron recibidos por los diputados Agustina Guzmán y Adriano Morone. Durante la jornada, los jóvenes conocieron el funcionamiento del Poder Legislativo, dialogaron con los legisladores y compartieron inquietudes vinculadas a la participación ciudadana.

Luego del encuentro, la diputada Agustina Guzmán destacó el interés y la participación de los estudiantes. Recibimos alumnos de 5 año del Colegio Canónigo Gorriti. La verdad que fueron muy participativos, estaban muy interesados en cuál es nuestra labor acá en la Legislatura y también en poder empezar a realizar aportes, expresó.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos del programa es generar espacios para que los jóvenes puedan involucrarse en la vida democrática. Esperamos que sigan en el programa y poder escucharlos y trabajar con ellos los diferentes proyectos que presenten, afirmó.

La legisladora remarcó además que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones. La idea es que la Legislatura sea una Legislatura de puertas abiertas, es la casa de la democracia. Queremos que muchos más jóvenes se comiencen a involucrar como ciudadanos, más allá de los partidos políticos. Esta Legislatura tiene que estar abierta para cualquier ciudadano que quiera hacer sus aportes, y mucho más a la juventud, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la participación de estudiantes de los últimos años del nivel secundario constituye una herramienta fundamental para promover el compromiso cívico. El hecho de que hayan estado y hayan venido hoy es un paso para que se comprometan mucho más como ciudadanos. Es una herramienta que nosotros les brindamos desde la Legislatura para que puedan ser ciudadanos críticos y puedan dar aportes constructivos a nuestra sociedad, agregó.

Por su parte, la profesora Cecilia Guanuco, quien acompañó a la delegación estudiantil, destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes y acercarlos al funcionamiento de las instituciones democráticas. La idea es que puedan ampliar esta participación ciudadana, expresó. Asimismo, señaló que varios alumnos muestran interés por la actividad legislativa y valoró la posibilidad de que puedan dialogar directamente con los legisladores.

La delegación estuvo integrada por aproximadamente veinte estudiantes de 5 año, quienes participaron de una jornada destinada a fortalecer el conocimiento de las instituciones democráticas y promover el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida.