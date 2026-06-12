Patrimonio vivo. Firman acuerdo para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de Jujuy

El patrimonio cultural y arquitectónico de Jujuy suma nuevas acciones de difusión, capacitación y preservación junto al sector profesional.

El patrimonio cultural de Jujuy será el foco de una agenda conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Colegio de Arquitectura, que impulsará acciones de difusión, formación y valoración de las técnicas constructivas tradicionales.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, y el presidente del Colegio, arq. Carlos Javier Cicero, en la Sala Silvetti de la Secretaría de Cultura.

El convenio establece un marco de colaboración recíproca que ya tiene acciones concretas en marcha. Desde el primer trimestre del año, ambas instituciones vienen delineando iniciativas para la difusión digital de edificios con valor y declaración patrimonial, tanto nacional como provincial, comenzando por San Salvador de Jujuy y con proyección hacia otras localidades de la provincia.

Otro eje central del acuerdo es el trabajo conjunto en torno a la arquitectura tradicional con tierra, en articulación con la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (SIRRI). En ese marco, se impulsan acciones de difusión y valoración de estas tradiciones constructivas dirigidas al público en general, a municipios y a profesionales del sector.

Las acciones también apuntan a fortalecer los saberes constructivos de la región y a promover la adhesión municipal a la Ley Provincial N° 6407, que declara este patrimonio como “Patrimonio Cultural Vivo”.

Para el secretario Rodríguez Bárcena, esta alianza es estratégica para garantizar la participación activa de los profesionales de la arquitectura y ampliar el alcance comunitario de los proyectos que la Secretaría desarrolla en materia de patrimonio.