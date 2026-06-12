Programa-concurso. Un Minuto x la Energía: el nuevo trayecto que premiará producciones audiovisuales de estudiantes secundarios

«Un minuto por la Energía» es un trayecto formativo y productivo: convoca a secundarios para la realización de videos en formato breve, con premios por región.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), el Ministerio de Educación y la Secretaría de Energía presentaron «Un Minuto x la Energía», programa-concurso que busca que estudiantes secundarios fortalezcan el conocimiento en contenidos energéticos y la formación en audiovisual mediante la realización de videos de formato breve que visibilicen prácticas y conocimientos sobre el uso responsable de la energía.

El lanzamiento, que se dio mediante la firma de un convenio, contó con la presencia del secretario de Energía, Mario Pizarro; la ministra de Educación, Daniela Teseira; Patricio Artero, presidente del IAAJ; y Belén Suárez, directora de Fomento del IAAJ.

Suárez valoró el programa-concurso como uno “formativo, donde los estudiantes pueden tener una voz responsable, entendiendo que los contenidos son fundamentales en la formación de sentidos”, a la vez que destacó la importancia del acompañamiento de la Secretaría de Energía en tal sentido en el trayecto formativo.

Teseira, a su vez, destacó que “a las etapas de programa-concurso, una primera de formación, otra de ejecución y la tercera, de presentación y evaluación, les sigue luego con la premiación, que en sí es un mimo al trabajo del estudiante, un reconocimiento, aunque lo que buscamos es saber qué es lo que piensa, cómo puede ayudarnos, qué generan nuestros estudiantes y cómo nos ayudan a llegar a nuestra sociedad”. “Escuchar es lo que persigue esta gestión, y ‘Un minuto por la energía’ será también un espacio de escucha”, aseguró.

Pizarro, cerrando la presentación, compartió que “el de hoy es un día sumamente importante para las tres instituciones, el IAAJ como impulsor y Educación y Energía, que venimos haciendo camino juntos en torno a educación para la eficiencia energética: llevaremos adelante un programa precioso”; recordó que “el IAAJ ya desplegó en una edición anterior con ‘Un minuto por la tierra’”, y celebró que “ahora, con camino nuestro camino en eficiencia energética, sumamos nuevamente fuerzas en el rumbo que venimos sosteniendo en la provincia hace tiempo, que es que son los jóvenes, así como los niños y niñas en otras instancias, quienes mejor pueden ayudarnos a construir conciencia sobre el valor y la responsabilidad que debemos asumir sobre la energía”.

Así, ‘Un minuto por la Energía’ llega para profundizar la política de educación ambiental que transversaliza muchas de las políticas provinciales. El programa-concurso invita a estudiantes secundarios de Jujuy a producir piezas audiovisuales breves para generar conciencia sobre eficiencia energética y energías renovables, y pone en valor la creatividad, la experiencia y los saberes de las y los adolescentes como producciones de sentido necesarias.

Podrán participar estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° año de nivel secundario, de manera individual o en grupos de hasta 5 integrantes, con acompañamiento institucional o tutor mayor de edad.

Se elegirán 5 ganadores: uno por región (Puna, Quebrada, Valles y Yungas) y un ganador por votación popular en redes. Cada ganador recibirá un kit de realización audiovisual (Osmo Pocket 4K, micrófono y accesorios)

‘Un minuto por la energía’ se desarrollará en las siguientes etapas:

El programa combina materiales formativos digitales, tutorías y charlas presenciales a cargo de profesionales del sector audiovisual con experiencia pedagógica. El acompañamiento al desarrollo de los proyectos busca facilitar el acceso a herramientas creativas y técnicas para producir contenidos responsables y con conciencia ambiental.

La convocatoria está abierta; escuelas y estudiantes interesados pueden inscribirse a través de la plataforma del IAAJ, donde se publican las bases y condiciones y el formulario de inscripción.