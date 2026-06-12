Reunión estratégica para la regularización dominial y catastral con el municipio de Palpalá

El objetivo del encuentro fue la rúbrica de un convenio de cooperación mutua y establecer un sistema de cruce de datos dominiales y catastrales del departamento.

La Dirección Provincial de Inmuebles (DPI) llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de la Municipalidad de Palpalá, con el objetivo de coordinar la firma de un convenio de cooperación mutua y establecer un sistema de cruce de datos dominiales y catastrales del departamento.

El encuentro fue impulsado por la presidenta del Concejo Deliberante de Palpalá, Roxana García. En la reunión participaron la subdirectora de la DPI, Claudia Corbalán; el secretario de Obras, Servicios y Transporte Público, Martín Campos; el director de Hábitat, Tierra y Vivienda, Alejandro Durán; el director de Asuntos y Proyectos Municipales, Bruno Subelza; y el encargado del área de Estudios y Proyectos, Néstor Vilte.

Durante la jornada, las autoridades analizaron casos particulares que afectan a los habitantes del municipio. Estos casos testigo servirán como guía para elaborar soluciones técnico-legales concretas, agilizar los procesos de regularización dominial y aportar mayor actualización y claridad al catastro provincial.