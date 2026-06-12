Revalorizar la historia jujeña: presentaron recursos didácticos sobre el General Manuel Eduardo Arias

El Colegio de Profesores de Historia de Jujuy llevó adelante un conversatorio centrado en la trayectoria y el legado del General Manuel Eduardo Arias.

Con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la historia local y revalorizar la figura del General Manuel Eduardo Arias, el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy llevó adelante un conversatorio y la presentación de diversos recursos pedagógicos destinados a docentes de los niveles primario y secundario.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, profesora Anahí Gareca, quien destacó la importancia de difundir estrategias de enseñanza vinculadas a una temática propia de la historia provincial.

Durante la jornada se desarrolló un conversatorio centrado en la trayectoria y el legado del General Manuel Eduardo Arias, complementado con la presentación de una maqueta interactiva, material audiovisual y una cartilla didáctica elaborada especialmente para el trabajo en las aulas.

Gareca señaló que la iniciativa busca reivindicar la figura de Arias como un héroe nacional, cuya actuación resultó fundamental en el contexto de las guerras por la independencia. En ese sentido, remarcó especialmente su participación en la Batalla de Humahuaca, librada el 1 de marzo de 1817, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia regional.

La propuesta fue desarrollada de manera articulada entre el Colegio de Profesores de Historia y el Instituto de Estudios Históricos General Manuel Eduardo Arias, institución que impulsó la realización de la actividad y promovió el trabajo conjunto con distintas áreas del Ministerio de Educación.

Asimismo, la presidenta del Colegio destacó que la entidad, que funciona desde 1980, mantiene abiertas sus actividades a toda la comunidad y desarrolla permanentemente conversatorios, encuentros y propuestas de divulgación histórica en escuelas, bibliotecas y espacios culturales de la provincia.

Finalmente, subrayó el compromiso de los docentes que integran la institución para acercar estos contenidos a las aulas y contribuir al conocimiento y valoración de la historia jujeña.

“Difundir la historia local es difundir nuestra propia historia, aquella que debemos conocer, valorar y atesorar”, expresó.