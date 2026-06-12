Tardecitas Musicales en la Glorieta”: lanzan un nuevo ciclo cultural para disfrutar de la música al aire libre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Provincia, pondrá en marcha el ciclo “Tardecitas Musicales en la Glorieta”, una propuesta artística destinada a fortalecer el uso cultural de este emblemático espacio público y brindar a vecinos y turistas la posibilidad de disfrutar de espectáculos musicales al aire libre.

La primera presentación se realizará el próximo domingo 14 de junio, a las 18 horas, en la Glorieta de Plaza Belgrano, con la actuación de la Banda Municipal “19 de Abril”. La actividad es libre y gratuita y, en caso de lluvia, será suspendida.

Al respecto, el director de Cultura del municipio, Joaquín López, destacó que la reciente renovación de la Glorieta despertó un importante interés tanto en la comunidad artística como en los vecinos, quienes comenzaron a apropiarse nuevamente del espacio a través de distintas actividades y propuestas culturales. “Junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia estamos lanzando este nuevo ciclo con el objetivo de ofrecer a la comunidad, algunos domingos del mes, la posibilidad de disfrutar de la música de nuestras bandas”, expresó.

López adelantó además que, tras la presentación inaugural de la Banda Municipal “19 de Abril”, se anunciará la participación de otras agrupaciones de distintos puntos de la provincia y de otros municipios, que se sumarán a una agenda artística pensada para toda la comunidad.

En este sentido, señaló que la iniciativa busca también resignificar el histórico rol de la Glorieta como un espacio de encuentro y expresión cultural. “Queremos que siga siendo un lugar para los vecinos, con una importante proyección artística, donde convivan propuestas espontáneas y actividades organizadas a lo largo del año”, afirmó.

Finalmente, remarcó que este ciclo se incorpora a la programación cultural de la ciudad como una alternativa de recreación y disfrute tanto para los habitantes de San Salvador de Jujuy como para quienes visitan la capital provincial.