Transporte urbano: el Municipio ratificó la legalidad de la licitación y garantizó la continuidad laboral de los trabajadores

El procurador municipal, Pablo Rodríguez, brindó detalles sobre el proceso licitatorio del transporte urbano de pasajeros, defendió la transparencia del procedimiento y aseguró que los puestos de trabajo de los empleados de las empresas no adjudicatarias están garantizados por ordenanza.

Ante las distintas publicaciones y convocatorias a movilizaciones que surgieron en los últimos días en torno al proceso de licitación del transporte urbano de pasajeros, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó información oficial para aclarar cómo se desarrolló el procedimiento y llevar tranquilidad a los trabajadores del sector y a la comunidad en general.

En ese sentido Rodriguez, recordó que el procedimiento tuvo origen en noviembre de 2025 con la sanción de la Ordenanza N° 8232 por parte del Concejo Deliberante, normativa que estableció las bases y condiciones para la nueva concesión del servicio. Según explicó, se trató de un proceso amplio y participativo en el que intervinieron distintos sectores de la comunidad, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación de los trabajadores del volante.

Posteriormente, ya durante el presente año, se puso en marcha la licitación mediante las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Municipal, garantizando la publicidad y transparencia del procedimiento.

De la convocatoria participaron la empresa Santa Ana, la empresa El Urbano y la empresa Colón SRL, conocida comercialmente como Xibi Xibi. Sobre esta última, Rodríguez señaló que llamó la atención la forma en que presentó su propuesta, ya que fue realizada mediante fotocopias simples, situación que —según expresó— generó dudas respecto al verdadero interés de la firma en competir dentro del proceso licitatorio. No obstante, remarcó que la Municipalidad actuó con absoluta amplitud y transparencia, evaluando todas las ofertas presentadas sin exclusiones y garantizando igualdad de condiciones para los participantes.

Asimismo, explicó que la comisión de preadjudicación encargada de analizar las propuestas estuvo integrada no sólo por funcionarios municipales sino también por concejales del oficialismo y de la oposición, lo que permitió una participación plural y democrática en la toma de decisiones.

Tras la evaluación técnica, económica y operativa de las ofertas, la comisión concluyó que las propuestas más beneficiosas para los usuarios y para la prestación futura del servicio en la capital jujeña eran las presentadas por las empresas Santa Ana y El Urbano, decisión que posteriormente fue ratificada mediante el correspondiente decreto administrativo de adjudicación.

Respecto a los reclamos vinculados a la situación laboral de los trabajadores, el procurador municipal fue categórico al afirmar que la continuidad de las fuentes de empleo se encuentra plenamente garantizada por la normativa vigente. Al respecto, recordó que el artículo 15.8 de la Ordenanza N° 8232 establece expresamente la obligación de que las nuevas empresas adjudicatarias absorban a los trabajadores de aquellas firmas que no resultaron beneficiadas con la concesión, respetando todos sus derechos laborales.

Rodríguez informó además que la semana pasada la Municipalidad recibió una notificación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia comunicando que la empresa Santa Ana se había presentado formalmente ante dicho organismo para iniciar el proceso de incorporación de los trabajadores, manifestando por escrito su voluntad de cumplir con la absorción del personal y respetar antigüedad, categorías y demás derechos adquiridos.

En ese marco, señaló que el lunes de esta semana se realizó una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, de la que participaron representantes de ese organismo provincial, dirigentes de la UTA, representantes de Unión Bus y funcionarios municipales. Sin embargo, manifestó su sorpresa por la ausencia de representantes de la empresa Xibi Xibi, quienes, según indicó, se encontraban debidamente notificados.

Para el funcionario, esta situación genera preocupación debido a que muchos trabajadores continúan recibiendo información confusa respecto a su futuro laboral. Por ello, consideró que la empresa no estaría transmitiendo correctamente a sus empleados las garantías establecidas en la ordenanza y las gestiones que ya se encuentran en marcha ante la autoridad laboral.

Finalmente, Rodríguez remarcó que la Municipalidad ya cumplió con todas las etapas que le correspondían dentro del proceso licitatorio y que actualmente la cuestión laboral se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo municipal continuará colaborando y manteniendo contacto permanente con las autoridades provinciales para favorecer un traspaso ordenado y pacífico.

Asimismo, invitó a los trabajadores que tengan dudas a presentarse personalmente ante la Secretaría de Trabajo con la documentación que acredite su relación laboral —como recibos de sueldo y demás constancias— para recibir información oficial sobre el procedimiento de incorporación a las nuevas prestatarias.

“Queremos llevar tranquilidad a la población en general y especialmente a las familias de los trabajadores. La fuente laboral está garantizada y existe una empresa que ya manifestó formalmente su voluntad de incorporar a todo el personal respetando sus derechos”, concluyó el procurador municipal.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EhHlvdOro3k