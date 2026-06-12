Ultiman detalles para homenajear al General Manuel Eduardo Arias en el 204° aniversario de su fallecimiento

Representantes de instituciones gauchas, organismos municipales y entidades intermedias participaron de una reunión organizativa para ultimar detalles de las actividades que se desarrollarán los días 15 y 16 de junio, en conmemoración del 204° aniversario del fallecimiento del héroe jujeño.

Con el objetivo de coordinar las actividades previstas para la conmemoración del 204° aniversario del fallecimiento del general Manuel Eduardo Arias, referentes de instituciones gauchas, organismos municipales, entidades intermedias y fuerzas de seguridad participaron de una reunión organizativa en la que se definió el programa de actos que se desarrollará los días 15 y 16 de junio en el Parque General Arias.

Durante el encuentro se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el reconocimiento y la difusión de la figura de uno de los principales protagonistas de la Guerra de la Independencia, cuyo legado permanece vigente en la identidad histórica y cultural de Jujuy.

La coordinadora de Descentralización del municipio, Marian Sajama, explicó que la convocatoria alcanzó a todas las instituciones que tradicionalmente participan de esta conmemoración. “Invitamos a todas las instituciones gauchas, a la Federación, a la Asociación, a las Gauchitas, a la Marcha Evocativa, a los Centauros del Zenta y a todos aquellos que vienen trabajando en esta velada en honor al general Arias y a los héroes gauchos jujeños que dieron su vida en defensa de la patria”, expresó.

Asimismo, destacó la participación del Regimiento, centros vecinales, instituciones intermedias y diversas áreas municipales, remarcando que se trata de una fecha especial para los jujeños. “Es un momento para poner en valor nuestra historia y ese profundo sentido de patriotismo que caracterizó a quienes defendieron nuestra tierra. Debemos seguir construyendo una red cada vez más amplia que nos permita sentir orgullo de ser jujeños y mostrar al país la riqueza de nuestra historia”, sostuvo.

Sajama adelantó además que el domingo 15 de junio se llevará a cabo la tradicional velada patriótica al pie del monumento al General Arias, con un escenario abierto destinado a artistas, poetas y vecinos que deseen compartir expresiones vinculadas a la cultura gaucha y a la memoria histórica de la provincia.

Por su parte, Isidoro Cruz, presidente del Instituto General Arias, resaltó la trascendencia nacional de la figura del prócer jujeño y el trabajo que se viene realizando para lograr su reconocimiento definitivo como héroe de la patria. “Estamos posicionando a Manuel Eduardo Arias como un prócer nacional. Actualmente existen dos medias sanciones en el Congreso de la Nación vinculadas a este reconocimiento, por lo que esta conmemoración se desarrolla en un contexto muy importante no sólo para Jujuy, sino para todo el país”, afirmó.

En ese sentido, la vigilia comenzará el 15 de junio a las 19 horas y se extenderá hasta la medianoche, cuando se realizará un minuto de silencio acompañado por el toque de clarín y la entonación del Himno Nacional Argentino. Mientras que el acto central tendrá lugar el lunes 16 de junio a las 18 horas, al pie del monumento al General Arias.

Cruz recordó además que el año pasado la conmemoración contó con un desfile cívico-militar debido al feriado nacional, situación que este año no será posible. No obstante, señaló que continuarán las gestiones para que la fecha adquiera una mayor relevancia en el calendario nacional. “Creemos que la patria tiene en la Guerra Gaucha a dos próceres fundamentales: Martín Miguel de Güemes y Manuel Eduardo Arias. Su reconocimiento también permite promover el turismo histórico y fortalecer la memoria colectiva”, indicó.

A su turno, Sergio Chacón, subdirector de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, brindó detalles de la programación artística y cultural prevista para la vigilia. Informó que las actividades comenzarán a las 19 horas con una mateada popular organizada por agrupaciones gauchas y miembros de Tiempo de Tradición, quienes compartirán mate cocido, mate cebado, bollos y comidas típicas con los asistentes.

Durante la noche se desarrollarán espectáculos musicales, presentaciones de ballets folclóricos y expresiones artísticas vinculadas a la tradición gaucha. Entre los artistas confirmados se encuentran Grito Coplero, con su tradicional poema dedicado al General Arias; Fati Sosa, Álvaro Poclava y el maestro Daniel Vedia, quien tendrá a su cargo el cierre musical de la velada. También participará el Ballet María Cristina con un cuadro especialmente preparado para la ocasión.

Programa de la 8ª Velada Gaucha

La organización informó que la convocatoria para la 8ª Velada Gaucha en homenaje al General Manuel Eduardo Arias comenzará a las 18 horas del domingo 15 de junio en la explanada del Parque General Arias. A partir de las 19 horas se realizará la entrega de certificados a ciudadanos que trabajan activamente en la preservación de las tradiciones jujeñas y se habilitará un escenario abierto para quienes deseen rendir homenaje al prócer y a los héroes gauchos de la independencia.

Durante la noche actuarán el tradicional Grito Coplero, el Ballet María Cristina del CPV General Arias, Resonancia Andina, Tunay y Daniel Vedia, entre otros artistas invitados. Paralelamente funcionará el Patio Criollo, con la participación de agrupaciones tradicionalistas, centros gauchos, la Federación Gaucha Jujeña, la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño, Las Gauchitas, el Centro Vecinal General Arias y las marchas evocativas vinculadas a la figura del General Arias.

Asimismo, se desarrollarán los relevos de guardia de honor al monumento, a cargo de los Centauros del Zenta, la Agrupación Tácita de Plata, la Marcha Evocativa, Las Gauchitas, la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño y la Federación Gaucha Jujeña. La vigilia culminará a la medianoche con un minuto de silencio, la interpretación de la Marcha al General Arias y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wGJF83TU6zg