Actividades de la “Semana de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Mayores”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano, presenta la agenda de actividades previstas para la “Semana de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Mayores”, bajo el lema “Envejecer con dignidad reforzando derechos y asegurando un envejecimiento activo y saludable”. que se desarrollará del 16 al 19 de junio en diferentes espacios de la ciudad, y que estará dirigida a Adultos Mayores, familias y público en general.

La propuesta contempla una serie de actividades abiertas y gratuitas destinadas a generar espacios de encuentro, reflexión y participación intergeneracional, promoviendo el respeto, la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores.

Las jornadas comenzarán el martes 16 de junio, de 9 a 12 horas, en el I.E.S. N.º 11 (Gral. Alvear 1145), con una exposición de producciones realizadas en los talleres de la Dirección de Adultos Mayores, además de actividades culturales, educativas, recreativas e intergeneracionales orientadas a fortalecer el buen trato y difundir el alcance de la Ley N.º 27.360.

La agenda continuará el miércoles 17 de junio, de 9 a 12 horas, en el C.P.V. Santa Ana, donde se replicarán las actividades y espacios de intercambio con la comunidad.

Como cierre, el viernes 19 de junio, de 8 a 12 horas, se realizará la jornada “Envejecer con dignidad: reflexión sobre derechos, participación y bienestar”, en Cine Select (Alvear 665). Allí se desarrollarán instancias de análisis e intercambio interdisciplinario e interinstitucional sobre envejecimiento, promoción de derechos y buen trato, con la participación activa de los talleres “Abuelos Cuentacuentos” y “Coplas Andinas”