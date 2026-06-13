Con gran éxito y masiva concurrencia, se realizó la jornada «Jugamos por el Planeta» en el Parque San Martín

En el marco del Mes del Ambiente, familias enteras disfrutaron de una mañana que combinó deporte, concientización ambiental , premios y la visita especial de la «Scaloneta Nativa». El evento contó con el respaldo de autoridades provinciales y municipales.

La punta del Parque San Martín se transformó esta mañana en el escenario de una verdadera fiesta familiar y ambiental. Bajo el lema «Jugamos por el Planeta», cientos de personas se sumaron a una jornada que superó las expectativas de convocatoria, logrando una masiva concurrencia y una alta interacción comunitaria.

El evento estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Leandro Álvarez, junto a la secretaria de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz, quienes destacaron la importancia de articular el deporte y la recreación como herramientas clave para la educación ambiental.

Uno de los momentos más destacados y celebrados por los más chicos fue la participación del reconocido biólogo Eduardo Vargas, quien brindó una charla didáctica sobre la biodiversidad local. Los niños y niñas no solo aprendieron sobre la fauna jujeña, sino que además interactuaron, jugaron y se sacaron fotos con los muñecos de la «Scaloneta Nativa»: el Yaguareté, el Gato Andino y la Vicuña, las grandes estrellas de la jornada.

A lo largo de la mañana, el ritmo y la música mantuvieron la energía bien alta con intercambio de figuritas y diversos juegos ambientales y los torneos municipales de fútbol y básquet.

El compromiso con el cuidado del entorno se vio reflejado en el éxito del Ecocanje, donde los asistentes acercaron una gran cantidad de residuos secos reciclables a cambio de bolsas ecológicas .

Como broche de oro de una mañana inolvidable, se realizaron numerosos sorteos y regalos durante toda la actividad, cerrando el encuentro con la entrega de pelotas de fútbol y las codiciadas camisetas de la Selección Argentina inspiradas en la fauna nativa, coronando un evento que demostró que cuidar el ambiente también puede ser divertido, participativo y en equipo.