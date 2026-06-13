El Club de Emprendedores lleva el “ABC Emprendedor” a las escuelas de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy impulsa talleres de formación emprendedora en instituciones educativas para acercar herramientas de gestión, planificación y desarrollo de proyectos a estudiantes de nivel secundario.

A través del Club de Emprendedores, se continúa fortaleciendo la cultura emprendedora entre los jóvenes de la ciudad mediante el desarrollo de talleres denominados “ABC Emprendedor”, una propuesta que ya alcanzó a más de 400 estudiantes de diferentes instituciones educativas.

La iniciativa busca brindar conocimientos básicos sobre planificación, modelos de negocio, identificación de clientes y herramientas de comunicación, permitiendo que los adolescentes transformen sus ideas en proyectos concretos y adquieran habilidades útiles para su futuro académico y laboral.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adana Díaz, destacó que desde el Club de Emprendedores se trabaja activamente para acercar estas capacitaciones a los establecimientos educativos de la ciudad. “Estamos visitando varios colegios con la idea de fomentar una cultura emprendedora en los alumnos a través del programa ABC Emprendedor. La propuesta apunta a que los adolescentes incorporen conocimientos básicos sobre cómo desarrollar un plan de negocios, realizar un pitch para presentar una idea y definir quiénes serán sus potenciales clientes”, explicó.

Asimismo, señaló que estas herramientas permiten acompañar a los jóvenes en el proceso de transformar sus iniciativas en proyectos viables. “Muchos estudiantes ya son generadores de proyectos, por ejemplo cuando participan en la construcción de carrozas. La idea es que puedan planificar, organizar y gestionar esas experiencias aplicando conceptos emprendedores. Estamos muy contentos de llegar con estas políticas a los colegios de la ciudad”, expresó.

Díaz también informó que el Club de Emprendedores mantiene contacto permanente con distintas instituciones educativas para coordinar el dictado de los talleres y facilitar el acceso de los estudiantes a estas capacitaciones. Los establecimientos interesados pueden comunicarse con el Club de Emprendedores, ubicado en el Parque San Martín.

Por su parte, Matías Cruz, integrante del Club de Emprendedores, recordó que el programa de Emprendedor Estudiantil se desarrolla desde hace tres años y continúa ampliando su alcance. “Durante este mes de junio ya trabajamos con más de 400 chicos a través de estos talleres. Hemos visitado numerosos colegios secundarios e instituciones que funcionan en horario nocturno. Nuestro objetivo es acercar a los estudiantes conceptos vinculados a los modelos de negocio, que son herramientas que utilizamos diariamente en el Club tanto con emprendedores como con organizaciones que forman parte de nuestro ecosistema emprendedor”, detalló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ff_A4f92OM8