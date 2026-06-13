La Municipalidad informó cómo funcionarán los servicios durante el feriado del 15 de junio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la modalidad de prestación de los servicios públicos para el feriado nacional del miércoles 17 de junio, conmemorado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y trasladado este año al lunes 15.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detalló:

Transporte alternativo: funcionará con Tarifa 2.

Transporte urbano: circulará con unidades reducidas.

Ascensores urbanos: prestarán servicio de 8 a 20 horas.

Estacionamiento tarifado: no habrá servicio.

En tanto desde la Direccion Gral. de Higiene Urbana comunicaron que el servicio de recolección se desarrollará de al siguiente manera:

Servicios municipales

Recolección de residuos domiciliarios: normal.

Servicio especial: normal.

Limpieza y barrido: servicio reducido.

Servicios de la empresa LIMSA S.A.

Recolección domiciliaria: normal.

Recolección comercial: normal.

Recolección patógena: normal.

Barrido: microcentro y ex terminal.

Barrido manual: sin servicio.

Contenedores municipales: normal.

Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Las autoridades solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos y recordaron que, ante cualquier consulta, pueden comunicarse al 3883131807.

Finalmente la Dirección a Dirección de Cementerios informó que los cementerios municipales estarán abiertos para visitas de 8 a 18 horas, mientras que la administración atenderá de 8 a 13 horas.