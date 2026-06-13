Patrimonio vivo. Firman acuerdo de cooperación para la difusión y valoración del patrimonio

El patrimonio cultural y arquitectónico de Jujuy suma nuevas acciones de difusión, capacitación y preservación junto al sector profesional.

El patrimonio de Jujuy será el foco de una agenda conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Colegio de Profesionales de la Arquitectura y Urbanismo. La próxima Maratón organizada por el Colegio, será motivo de acciones que propicien el conocimiento y valoración del patrimonio arquitectónico.

El acuerdo firmado por el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, y el presidente del Colegio, arq. Carlos Javier Cicero, establece un marco de colaboración recíproca para encuadrar diversas líneas de acción conjunta.

Respecto a las actividades concretas a llevar adelante, en primer lugar, y con motivo de la realización de la 11° Edición de la Maratón “Las paredes cuentan…” organizada por el mencionado Colegio el próximo 28 de junio, se viene trabajando desde el primer trimestre del año en el diseño de iniciativas para la difusión de información, mediante recursos digitales, referida a edificios con valor y declaración patrimonial, tanto monumentos nacionales como provinciales, comenzando por San Salvador de Jujuy y la proyección posterior hacia otras localidades de la Provincia.

El otro eje central se refiere a Arquitectura con Tierra como patrimonio cultural vivo de la provincia de Jujuy, declarado por Ley Provincial N° 6407. En el marco del presente convenio se busca continuar con las acciones de difusión de esta ley, y la progresiva adhesión de municipios a la misma, buscando al mismo tiempo incrementar la sensibilidad de los profesionales relacionados a la construcción y a los ciudadanos en general sobre la importancia de la salvaguardia de técnicas y saberes constructivos tradicionales que enfatizan y jerarquizan la cultura jujeña, en este contexto de globalización y de una conciencia creciente sobre la protección del ambiente.