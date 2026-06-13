Trabajo articulado. Convenio de colaboración con Puesto Viejo: fortalecen acceso a los servicios de atención

A través de la firma del convenio de colaboración con Puesto Viejo se consolidan acciones para fortalecer el acceso a los servicios de atención en Los Lapachos

Con el objetivo de continuar ampliando las políticas públicas de prevención de la violencia de género, y acceso a los servicios de atención ante situaciones de vulnerabilidad, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades firmó un Convenio de Colaboración y Asistencia Recíproca con la Municipalidad de Puesto Viejo.

La rúbrica del acuerdo se realizó entre la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro y el Intendente de Puesto Viejo, Marcelo López, lo que permitirá consolidar el trabajo articulado garantizando un mayor acceso a los servicios de acompañamiento y asistencia para mujeres y personas de la diversidad de Los Lapachos, a través del Centro de Atención.

Este convenio reafirma el compromiso conjunto de fortalecer redes en territorio de protección, acercando herramientas y dispositivos especializados a las comunidades, con la finalidad de garantizar el acceso a derechos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia por motivos de género.

Asimismo, se recordó que en Puesto Viejo, el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia está ubicado en el ex Bachillerato N° 14 Juan Minetti, donde un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía acompañan el proceso en cada caso con la asistencia correspondiente.

Desde el Consejo Provincia de Mujeres agradecieron el compromiso del Intendente Marcelo López y de la Jefa de Gabinete, Amanda López y la referente de Género, Karen Franco por impulsar acciones coordinadas que permitan seguir fortaleciendo la prevención y asistencia ante situaciones de violencia de género en la región.

Estuvieron presentes el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.