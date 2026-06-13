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Tumbaya recibe al Desafío TTT con una nueva jornada de trail en la Quebrada

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Tumbaya recibe al Desafío TTT con una nueva jornada de trail en la Quebrada

En el marco del programa Desafío TTT: Trekking, Triatlón y Trail que impulsa el Gobierno de Jujuy, se realizará una jornada al aire libre y en familia con una importante cantidad de atletas de Jujuy, Salta y Tucumán.

El Desafío TTT sigue avanzando con el calendario previsto por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo. En esta oportunidad, el próximo domingo 14 de junio, desde las 8 horas, se disputará el Trail de Tumbaya, una de las fechas más esperadas del circuito.

Los imponentes paisajes de la Quebrada de Humahuaca serán el escenario de una competencia que reunirá a atletas de distintos puntos de la provincia y del país, quienes recorrerán circuitos de 32, 20, 10 y 5 kilómetros. Todas las distancias contarán con cronometraje electrónico mediante chip, garantizando precisión y transparencia en los resultados.

Con vistas al desarrollo de la prueba, el equipo de la Secretaría de Deportes realizó un intenso trabajo de relevamiento y señalización de los recorridos para brindar seguridad y asegurar una experiencia óptima para los competidores.

Al respecto, la coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes, Aldana Noseda, destacó que “todo estará debidamente cronometrado y organizado. A partir de las 7 horas se realizarán las acreditaciones para los participantes que lleguen desde el interior».

Asimismo, se solicitó a los corredores presentarse con la debida anticipación para facilitar el proceso de acreditación y contribuir al normal desarrollo de la competencia.

Como parte de la jornada, también se llevará a cabo el “Desafío Kids”, una propuesta destinada a niñas y niños que incluirá carreras con obstáculos y actividades recreativas, promoviendo la participación familiar y la adopción de hábitos saludables desde edades tempranas.

La organización del evento es resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes, la Comisión Municipal de Tumbaya, las comunidades locales y diversos organismos provinciales. Esta coordinación permitirá ofrecer una experiencia deportiva única, en un entorno de gran valor turístico, histórico y cultural, caracterizado por exigentes ascensos, descensos y variados niveles de altimetría.

Una vez finalizada la competencia, se realizará la ceremonia de premiación y reconocimiento a los mejores clasificados de cada categoría y distancia, coronando una nueva jornada del deporte y la vida saludable en el norte jujeño.

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