Celebración. Sadir encabezó las fiestas patronales de San Antonio

El gobernador Carlos Sadir destacó la importancia de acompañar a la comunidad y del trabajo conjunto con los municipios para impulsar obras y mejorar la calidad de vida de la gente.

El gobernador Carlos Sadir participó de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua en la localidad de San Antonio, junto a vecinos, autoridades y fieles.

Acompañado por el intendente Álvaro de Bedia, Sadir destacó la importancia de mantener el contacto con las comunidades del interior. “Muy contentos de acompañar al pueblo de San Antonio en esta fiesta tan significativa. Es una alegría compartir con los vecinos”, expresó.

El mandatario también remarcó el trabajo conjunto con los municipios para impulsar obras y mejorar la calidad de vida en la provincia. “Seguimos trabajando junto a cada intendente, escuchando las necesidades de la gente y gestionando soluciones para cada localidad”, afirmó.

Por su parte, De Bedia agradeció la presencia del gobernador y el respaldo del Gobierno provincial. “Estamos viviendo una hermosa fiesta patronal junto a toda la comunidad y agradecemos el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir en una fecha tan importante para nuestro pueblo”, señaló.

El intendente destacó además la participación de los vecinos y la devoción hacia San Antonio de Padua, patrono de la localidad. “Es una celebración muy especial para toda la comunidad de San Antonio y una tradición que nos une como comunidad”, concluyó.