CIELO EN MOVIMIENTO. El Tren Solar abrió su temporada 2026 de «Cielo en Movimiento» con una primera salida con entradas agotadas

La experiencia nocturna del Tren Solar inauguró el año con todos los lugares vendidos y una noche inolvidable bajo las estrellas de la Quebrada.

El Tren Solar de la Quebrada abrió la temporada 2026 de «Cielo en Movimiento», su experiencia de astroturismo nocturno, con su primera salida agotada. La actividad se desarrolló el 13 de junio con todos los lugares vendidos y confirmó el interés sostenido del público por la propuesta.

La experiencia combina viaje en el primer tren turístico de Latinoamérica impulsado por energía solar, observación astronómica con guías especializados, contenidos sobre cosmovisión andina y una cena regional. El recorrido conecta la estación de Tumbaya con la histórica Posta de Hornillos.

Durante la salida, los pasajeros realizaron observación del cielo con telescopios y participaron de una cena de altura con sabores del norte argentino. La jornada cerró con la tradicional foto grupal bajo el cielo de la Quebrada.

El resultado de esta primera salida —a Tren completo y con una respuesta entusiasta del público— reafirma el compromiso del Tren Solar de la Quebrada con un modelo de turismo sostenible, que pone en valor el patrimonio natural y cultural de Jujuy.

La temporada continúa con nuevas fechas confirmadas para sumarse a la experiencia:

Junio: sábado 27

Julio: sábados 18 y 25

Agosto: sábado 8 y la salida del 27 de agosto que tendrá un atractivo extra: coincidirá con un eclipse lunar parcial visible en toda América del Sur, con actividades especiales de observación desde la Quebrada.

Septiembre: sábados 12 y 26